Berührende Botschaft von Ivanovic endete mit Herz

Nach ihrem Besuch bei der Dessous-Show „Victoria´s Secret“ in New York, wo auch Robert Lewandowskis Ehefrau Anna an ihrer Seite war, postete der frühere Tennis-Star Ana Ivanovic eine berührende Botschaft, die mit einem Herzen endete.
Die Fashion Show von Victoria´s Secret ist legendär. Auch Ana Ivanovic, die im Juli ihre Trennung von Ex-Fußballer Bastian Schweinsteiger bekannt gegeben hatte, war in New York dabei und dokumentierte es auf Instagram.
Egal ob Irina Shayk, Alessandra Ambrosio oder Gigi und Bela Hadid – die French-Open-Siegerin von 2008 zeigte die Supermodels der Szene. Und natürlich war auch die Serbin selbst eines der Objekte der Medien-Begierde, als sie über den pinken (!) Teppich schritt. Übrigens begleitet von einer bekannten Spielerfrau.
Mit Ehefrau von Robert Lewandowski unterwegs
Es war Anna Lewandowska, die Frau des Ex-Bayern-Stars und des aktuellen Barcelona-Torjägers Robert Lewandowski. Ana und Anna verstehen sich prächtig, kennen sich aus gemeinsamen Münchner Zeiten. Beide machten eine gewohnt elegante Figur.
„Ich verehre dich“
Nach ihrem New York-Trip schrieb Ivanovic ihrem Bruder Milos zu dessem Geburtstag auf serbisch eine berührende Botschaft, die mit einem Herz endete: „Alles Gute zum Geburtstag für den besten Bruder der Welt! Bleib immer so, wie du bist. Ich verehre dich!“
