Wie Barzflex Menschen in Bewegung bringt

Bei Barzflex in Sparbach entstehen Parks, die zu Bewegung motivieren. Das Unternehmen baut auf ein eng verbundenes Team, das Projekte vorantreibt und Gesundheit sowie Gemeinschaft stärkt.
In Sparbach entstehen Orte, die Menschen motivieren, sich zu bewegen – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Das Unternehmen Barzflex GmbH baut nicht nur Workoutparks, sondern auch Brücken zwischen Gesundheit, Teamgeist und Technik. Im Mittelpunkt steht dabei ein engagiertes Team, das mit Leidenschaft und Zusammenhalt an neuen Projekten arbeitet.
„Unser Hund bringt jeden Tag gute Laune ins Büro“, lacht Serina Dürrwanger, Spezialistin für Personal und Projekte, während Bürohund Danero neugierig durch die Türe schnuppert. Zwischen Telefonaten und Tabellen sorgt die 33-Jährige dafür, dass im Team alles rundläuft.
„Ich bin seit 2023 dabei. Zuvor habe ich in der Hotellerie gearbeitet, war dort aber nicht mehr glücklich und habe mich nach einer neuen Richtung umgesehen. Dann bin ich auf Barzflex gestoßen – und das hat sich für mich genau richtig angefühlt.“
Serina Dürrwanger, Spezialistin für Personal und Projekte
Was sie besonders schätzt: Das familiäre Umfeld und das gemeinsame Ziel „Ich bin stolz, in einem Unternehmen zu arbeiten, das Menschen zu Bewegung motiviert und Gesundheit sowie Gemeinschaft fördert“, so die 33-Jährige.
Wo Teamgeist zählt
Geschäftsführer Florian Schachner bringt es auf den Punkt: „Ein starkes Team ist die Basis – nur gemeinsam können wir Sport-Paradise bauen, die Menschen wirklich begeistern.“ Wertschätzung, persönliche Entwicklung und flexible Arbeitszeiten seien bei Barzflex keine Floskeln, sondern gelebter Alltag.
„Wertschätzung und Zusammenarbeit sind die Basis für nachhaltigen Erfolg. Nur gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lassen sich Herausforderungen meistern und Potenziale entfalten.“
Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ
Bild: Mag. Rita Newman
„Besonders wichtig ist uns das Miteinander“, betont Schachner. „Immer wieder starten wir die Woche mit einem gemeinsamen Training und einem Sprung in den Teich. Fixer Bestandteil ist außerdem das frische, selbst gekochte Mittagessen am Montag – ein Highlight zum Austausch und Zusammensitzen.“
Auch wenn der Alltag oft fordernd ist – mit parallelen Projekten, Fristen und technischen Herausforderungen – überwiegt der Zusammenhalt. „Wir schaffen das, weil wir als Team funktionieren“, sagt Schachner.
Sinnvolle Arbeit mit Wirkung
Die Arbeit bei Barzflex verbindet körperliche Aktivität mit Sinnhaftigkeit: „Hier zu arbeiten bedeutet, etwas Sinnvolles zu tun – und dabei Spaß zu haben“, sagt Personal-Profi Dürrwanger.
Wenn die modernen Outdoorparks fertig sind und Kinder, Jugendliche oder Senioren dort trainieren, wird sichtbar, was das Team täglich antreibt: Bewegung, die verbindet – und Menschen stärkt. Denn bei Barzflex geht es nicht nur um Fitness, sondern auch um Lebensfreude, Gemeinschaft und das gute Gefühl, etwas zu bewegen – im wahrsten Sinne des Wortes.
Barzflex GmbH inSparbach entwickelt und baut Outdoor-Sportanlagen für Calisthenics, Fitness, Ninja und Motorik. 2015 aus einer Idee gegründet, steht das Unternehmen für Qualität, Innovation und Authentizität und kooperiert eng mit Sportlern und Communities. Rund zehn Mitarbeiter:innen setzten bereits mehr als200 Projekte in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Georgien um. Getreu dem Motto: „Sport ist für alle da.“ Weitere Informationen unter www.barzflex.com