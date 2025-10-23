Endlich Schluss mit dem täglichen „Zugbeben“

Umleitung durch Industriezentrum

Doch damit ist endlich Schluss. Was mehr als ein Jahrzehnt lang gescheitert ist, konnte nun umgesetzt werden: Die Umleitung der zig Tonnen schweren Lastzüge durch das Industriezentrum NÖ-Süd auf die Gleise der Aspangbahn ist seit dieser Woche Realität. Damit donnern die Frachttransporter auf der Schiene jetzt am Ortsrand an Guntramsdorf vorbei. Die Anrainer der Badner Bahn in der Feldgasse können aufatmen. Das tägliche Klirren der Gläser im Schrank und das Schwanken der Lampen am Plafond der Zimmer hat ein Ende. Am vergangenen Freitag um 9 Uhr passierte der letzte fahrplanmäßige Güterzug das Guntramsdorfer Ortszentrum.