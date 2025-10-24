Wenn im SPEED PLANET alles rund läuft

Im SPEED PLANET in Klosterneuburg dreht sich alles um Qualität – und um das Team, das dahintersteht. Gemeinsam sorgt es dafür, dass Beratung, Verkauf und Service reibungslos funktionieren.
Im SPEED PLANET in Klosterneuburg dreht sich alles um Qualität – und um die Menschen, die sie ermöglichen. Zwischen glänzenden Rahmen, Rädern und Werkzeugen steht Richard Saufnauer, 47 Jahre alt, und prüft konzentriert die Bremsen eines Trekkingrads. „Setzen Sie sich ruhig drauf, wir passen die Höhe gleich an“, sagt er lächelnd zu einem Kunden. Für Saufnauer zählt alles – von der Schaltung bis zur perfekten Sitzposition: „Ich mache umfassende Verkaufsberatung zu Fahrrädern, Bekleidung und Zubehör – da zählt jedes Detail“.
Seit einigen Jahren arbeitet er im Markenstore und hat seine Leidenschaft für Zweiräder längst zum Beruf gemacht: „Das Aufgabenspektrum ist abwechslungsreich. Ich mag die Arbeit in einem Store mit Produkten von nur einem Hersteller“, erzählt der 47-Jährige. Über persönliche Kontakte kam er zum Job: „Durch Empfehlung eines sehr guten Bekannten, der auch in der Fahrradbranche tätig ist.“ Und er denkt langfristig: „Ich möchte mich im Unternehmen weiterentwickeln.“
Der Kunde im Mittelpunkt
Für Geschäftsführer Roland Wagner steht fest, dass Mitarbeiter wie Saufnauer die Basis des Erfolgs bilden:
„Ein homogenes Team garantiert möglichst reibungslose, fehlerfreie und effiziente interne Abläufe. So bleibt möglichst viel Zeit für den Kunden.“
Roland Wagner, Geschäftsführer SPEED PLANET
Im SPEED PLANET wird Eigenständigkeit großgeschrieben: „Wir bieten eigenverantwortliches Handeln, aber auch eine klare Unternehmensstrategie“, erklärt Wagner. Das Ziel ist klar: Qualität in jeder Hinsicht – technisch, menschlich und organisatorisch. „Wir haben unser gemeinsames Ziel immer im Blick und gehen den direkten Weg dorthin. Indem wir die Stärken jedes Einzelnen fördern, wird unser ganzes Team stärker.“
„Wertschätzung und Zusammenarbeit sind die Basis für nachhaltigen Erfolg. Nur gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lassen sich Herausforderungen meistern und Potenziale entfalten.“
Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ
Bild: Mag. Rita Newman
Erfolg durch Zusammenhalt
Das Erfolgsrezept des SPEED PLANET? Ein starkes Team, das mitdenkt, anpackt und auf Augenhöhe zusammenarbeitet. „Zufriedene und glückliche Kunden geben uns mit ihrem Lächeln neue Energie, die uns wieder beflügelt“, sagt Geschäftsleiter Wagner abschließend.
Und auch wenn der Arbeitsalltag manchmal fordernd ist – etwa zu Beginn der Saison, wenn Beratung und Service auf Hochtouren laufen – bleibt der Teamgeist spürbar: Denn wenn im SPEED PLANET die Räder rollen, dann nicht nur auf der Straße, sondern auch im Miteinander.
Die SP SPEED PLANET GmbH ist ein lokal tätiges Radsportgeschäft, das mehr bietet als nur Räder zu verkaufen. Als Flagship-Store eines großen Radherstellers liefert das Unternehmen schnelle und akkurate Serviceleistungen und Problemlösungen. Das fast perfektionierte Bikefitting sorgt für individuell angepasste Räder. Verbindliche, verlässliche und unkomplizierte Kommunikation macht aus Geschäftspartnern echte Sportsfreunde. Weitere Informationen unter www.speed-planet.at