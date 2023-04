Haiminger sehen das geplante Kraftwerk kritisch

Auch wenn der Gemeinderat gespalten ist: Die Haiminger sind sich einig, was das Interesse am geplanten Auslaufkraftwerk der Tiwag Imst-Haiming angeht. Der Oberlandsaal platzte bei der Gemeindeversammlung am Freitag bereits zum zweiten Mal aus allen Nähten. Die Tiwag hat grünes Licht für die „Innstufe Imst-Haiming“ bekommen. Das aus Prutz kommende Wasser, das in der Imster Au Strom erzeugt, soll dies in Haiming/Magerbach zum zweiten Mal tun. Ein 14 km langer und acht Meter breiter Triebwasserstollen im Tschirgant soll das Wasser zum dortigen Krafthaus leiten. Nach der „Arbeit“ gelangt es in ein sechs Hektar großes Schwallausgleichsbecken, bevor es dem Inn zurückgegeben wird.