Österreichs größter Stromspeicher steht in Gailitz

„Hier ist kein Stromerzeuger angeschlossen; der Strom ist aus dem Netz. Um ein stabiles Stromnetz zu haben, wird hier Strom abgegeben und aufgenommen – je nach Bedarf“, erklärt Andreas Ljuba, der Prokurist der slowenischen Firma NGen, die in Gailitz investiert hat. „Wir haben hier ein Trafogebäude, zwei Transformatoren, Lithium-Eisenphosphat-Batteriespeicher von Tesla und 300 Meter Kabel zum Umspannwerk Gailitz“, so Ngen-Austria-CSO Matija Dolinar. „Die Schaltanlage ist überdimensioniert; ein Ausbau ist also möglich.“