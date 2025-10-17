Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

22 MW Leistung

Österreichs größter Stromspeicher steht in Gailitz

Kärnten
17.10.2025 16:01
Landesrat Sebastian Schuschnig, Dolinar, Bernard und Ljuba von Ngen, Bürgermeister Reinhard ...
Landesrat Sebastian Schuschnig, Dolinar, Bernard und Ljuba von Ngen, Bürgermeister Reinhard Antolitsch bei der Eröffnung.(Bild: Kogler Christina Natascha)

Der leistungsstarke Batteriespeicher der Ngen-Gruppe wurde in Gailitz bei Arnoldstein eröffnet. Beeindruckende Kennzahlen und ein beeindruckendes Fest, bei dem ein Stück Zukunft gefeiert wurde.

0 Kommentare

Strom – vor allem grünen Strom – zu erzeugen, ist das eine, aber damit man ihn auch zur Verfügung hat, wenn man ihn braucht, sind Speicher notwendig. Das derzeit größte Batteriespeicher-Kraftwerk Österreichs wurde in Gailitz bei Arnoldstein feierlich eröffnet.

Bis Sommer 2023 ist die erste Ausbaustufe vollendet worden, nun ist auch die zweite in Betrieb: 22 Megawatt Leistung und eine Kapazität von 44 Megawattstunden sind die beeindruckenden Kennzahlen des Speichers. Mit 44 MWh könnte man gut 40.000 Haushalte eien Stunde lang mit Strom versorgen.

„Hier ist kein Stromerzeuger angeschlossen; der Strom ist aus dem Netz. Um ein stabiles Stromnetz zu haben, wird hier Strom abgegeben und aufgenommen – je nach Bedarf“, erklärt Andreas Ljuba, der Prokurist der slowenischen Firma NGen, die in Gailitz investiert hat. „Wir haben hier ein Trafogebäude, zwei Transformatoren, Lithium-Eisenphosphat-Batteriespeicher von Tesla und 300 Meter Kabel zum Umspannwerk Gailitz“, so Ngen-Austria-CSO Matija Dolinar. „Die Schaltanlage ist überdimensioniert; ein Ausbau ist also möglich.“

Unter Strom: Feierstunde im Zelt mit Sašo Avsenik und seinen Oberkrainern.
Unter Strom: Feierstunde im Zelt mit Sašo Avsenik und seinen Oberkrainern.(Bild: Kogler Christina Natascha)

An dem Netzknotenpunkt im Industriegebiet von Arnoldstein gibt es bereits Interesse zur Firmenansiedelung, beispielsweise für einen Lkw-Ladehub.

„Energie kennt keine Grenzen“, betonte NGen-Mitgründer Roman Bernard bei der Feierstunde, an der auch die slowenische Generalkosulin Maja Balant Slobodjanac, Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl, Bürgermeister Reinhard Antolitsch... teilnahmen. „Wie wir die Energiewende schaffen? Darauf gibt es viele Antworten, Innovation ist wohl eine der wichtigsten. Und das sehen wir in Gailitz“, so Landesrat Sebastian Schuschnig.

Porträt von Christina Natascha Kogler
Christina Natascha Kogler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.677 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Steiermark
Ärztin: „Du weißt nicht, was du uns angetan hast!“
94.729 mal gelesen
Die beiden Chirurgen im Gerichtssaal des Bezirksgerichts Graz-Ost
Oberösterreich
Wie Kind (12) statt Monsterspinne ein Reh erlegte
88.982 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein Rehkitz wurde irrtümlich im Bogensportpark im Mühlviertel erschossen.
Mehr Kärnten
22 MW Leistung
Österreichs größter Stromspeicher steht in Gailitz
Egal ob jung oder alt
Unterdrautaler Trachtenpaar für Bauernball gesucht
Land erteilt Auftrag
Kinderdorf-Skandal: Rechnungshof soll prüfen
Kampf der Wasserretter
Der lange Weg zu einem neuen Einsatzboot
Bleiburg trauert
Bürgermeister nach schwerer Krankheit verstorben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf