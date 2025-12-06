Vorteilswelt
Tag des Honigs

Mit Ambrosius auf Bienenjahr der Kontraste blicken

Kärnten
06.12.2025 13:01
Weihnachtlicher Tag des Honigs: Patrik Grausberg, der Obmann des Landesverbandes für Bienenzucht ...
Weihnachtlicher Tag des Honigs: Patrik Grausberg, der Obmann des Landesverbandes für Bienenzucht in Kärnten, war in der Redaktion der „Kärntner Krone“ bei Christina Natascha Kogler und Marcel Tratnik. Honigprodukte und das druckfrische Buch „Zauber der Weihnacht“ sowie Interessantes über Bienen wurden ausgetauscht.(Bild: Elena Überbacher)

Gut 3400 Imkerinnen und Imker sind im Landesverband für Bienenzucht in Kärnten organisiert – sie kümmern sich um zahllose fleißige Bienen und erzeugen wertvolle Bienenprodukte. Was sich Imker am Tag des Honigs wünschen würden...

„Wenn ich mir was wünschen könnte, würde ich den Klimawandel wegwünschen, denn kürzere Winter bedeuten, dass die Bienen das ganze Jahr aktiv bleiben, keine Winterruhe halten, aber draußen keine Nahrung finden. Dazu kommt vermehrt die Varroamilbe“, so Patrik Grausberg, der Obmann des Landesverbandes für Bienenzucht in Kärnten. 

34.000 Bienenvölker
Von den Wünschen zu den Fakten:  Gut 3400 Imkerinnen und Imker, organisiert in 102 Vereinen und im Landesverband für Bienenzucht, betreuen etwa 34.000 Bienenvölker – und ein Volk kann aus bis zu 50.000 Bienen bestehen. Und die Imkerinnen und Imker waren wohl nie zuvor so gut ausgebildet wie jetzt: In der Imkerschule in Ochsendorf werden Schnupperkurse, Grundlagen-Kurse und zahlreiche Kurse zu Spezialthemen wie Königinnenvermehrung oder über Propolis und Salben angeboten.

„Weil viele Kinder nicht mehr wissen, wie Honig schmeckt und woher er kommt, gehen die Imkerinnen und Imker verstärkt in Kindergärten und Schulen – mit Pollina“, so Landesobmann Patrik Grausberg. Pollina  ist die entzückende Biene, die in einem Heft  Infos, Ausmalbilder und Rätsel bietet und somit schon den Kleinen viel über Bienen beibringt. Das Heft kann für Kindergruppen beim Landesverband bestellt werden - kostenfrei, solange Vorrat reicht.

Wie jede Berufsgruppe haben natürlich auch die Imker einen Schutzheiligen: Ambrosius. Der heiliggesprochene Bischof hat von 339 bis 397 in Mailand gelebt, gilt als Vater des Kirchengesangs und war Berater dreier Kaiser. Sein Gedenktag fällt auf den 7. Dezember gedacht, daher feiern die Imker an dem Tag den Tag des Honigs.

Zeit für einen Rückblick auf die Saison 
Ein Bienenjahr der Kontraste hatten die Imkerinnen und Imker Kärntens heuer: Während in Unterkärnten optimales Wetter und perfekte Blüte für eine ertragreiche Ernte sorgten, war es in Oberkärnten kühl und geringere Mengen Honig wurden produziert – die Qualität überzeugt jedoch in ganz Kärnten. Es sei Jahrgangshonig mit Charakter geerntet worden.

„Dieses Jahr haben wir in Kärnten wieder gezeigt, wie vielfältig und hochwertig heimischer Honig sein kann“, betont Patrik Grausberg, der Obmann des Landesverbandes für Bienenzucht Kärnten. „Unsere Imkerinnen und Imker haben trotz unterschiedlicher Bedingungen Honige von höchster Qualität geerntet, ein echter Jahrgangshonig, der die Besonderheiten unserer Region widerspiegelt.“ Somit sei Honig als Weihnachtsgeschenk empfehlenswert. „Honig ist ein Botschafter regionaler Wertschöpfung.“

 

Die besten Imkerinnen und Imker Kärntens.
Honigprämierung
Bäriger Honig, stolze Imker und erster Honigtau
16.11.2025
Valentin Koller wurde von der Messe Wieselburg mit der „Goldenen Honigwabe“ für den Kanalraler ...
Valentin Koller wurde von der Messe Wieselburg mit der „Goldenen Honigwabe“ für den Kanalraler Honig, einen Waldhonig, ausgzeichnet. Stolz darauf ist auch Karl Heinz Moschitz (re) vom Kanaltaler Kulturverein.(Bild: zVg Koller)
„Goldene Honigwabe“
Kanaltaler Honig ausgezeichnet

Die hervorragende Qualität des Kanaltaler Honigs, ein Waldhonig, den Imker Valentin Koller aus Thörl-Maglern produziert, konnte die Messe Wieselburg GmbH überzeugen: Die „Goldene Honigwabe 2025“ wurde dem Imker verliehen. Gefeiert wurde dies unter anderem beim Italienischkurs, den der Kanaltaler Kulturverein Kärnten an seinem Sitz in der alten Volksschule in Boscoverde/Grünwald bei Tarvis organisiert. 

Kärnten

