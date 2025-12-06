Mit Ambrosius auf Bienenjahr der Kontraste blicken

34.000 Bienenvölker

Von den Wünschen zu den Fakten: Gut 3400 Imkerinnen und Imker, organisiert in 102 Vereinen und im Landesverband für Bienenzucht, betreuen etwa 34.000 Bienenvölker – und ein Volk kann aus bis zu 50.000 Bienen bestehen. Und die Imkerinnen und Imker waren wohl nie zuvor so gut ausgebildet wie jetzt: In der Imkerschule in Ochsendorf werden Schnupperkurse, Grundlagen-Kurse und zahlreiche Kurse zu Spezialthemen wie Königinnenvermehrung oder über Propolis und Salben angeboten.