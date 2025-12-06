Betrügerische Anrufer treiben in Tirol ihr Unwesen

Der erste Betrug ereignete sich in Osttirol. Am Donnerstag wurde eine 47-Jährige von einem unbekannten Täter per SMS dazu verleitet, persönliche Daten auf einer angeblichen Behördenseite einzugeben. Einen Tag später erhielt die Frau vom Betrüger, der sich als Bankmitarbeiter ausgab, einen Anruf. „Der Täter verleitete die Frau dazu, mehrere Überweisungen auf diverse Konten durchzuführen“, heißt es von den Ermittlern.