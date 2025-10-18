Feind aller Geraden: Friedensreich Hundertwasser

Hundertwasser war kein Architekt. Der gesetzlich geschützte Titel erfordert umfassendes Studium. Er war Maler mit abgebrochener Ausbildung. Für seine Bauten bedurfte es zur ordnungsgemäßen Errichtung eines Architekten. Er erhielt vorerst Unterstützung von Josef Krawina. Mit ihm überwarf er sich. Krawina musste in einem langen Prozess bis 2010 die Anerkennung seiner Miturheberschaft beim Hundertwasserhaus durchsetzen. Peter Pelikan ging besser auf die Wünsche Hundertwassers ein. So setzte Hundertwasser seine Marksteine in Wiens Stadtbild. Er verschied auf dem Schiff „Queen Elizabeth 2“ während einer Überfahrt in sein geliebtes Neuseeland. Dort ist der Meister der Spirale auch begraben.