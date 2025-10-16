Europäischer Konkurrent für Musk immer konkreter

Das „Projekt Bromo“ solle in den nächsten Tagen unterzeichnet werden, möglicherweise könnte dies im Vorfeld der Ratssitzung der europäischen Raumfahrtagentur ESA am 22. und 23. Oktober in Paris geschehen, berichtete am Donnerstag die deutsche „Börsen-Zeitung“. An der Satellitenallianz sollen Airbus, Thales und Leonardo je ein Drittel der Anteile halten. Zuletzt gab es Insidern zufolge noch Streit über den Arbeitsanteil der drei Partner.