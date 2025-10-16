Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Satelliten-Allianz

Europäischer Konkurrent für Musk immer konkreter

Wirtschaft
16.10.2025 13:31
Arbeiten an einem Satelliten im Forschungszentrum von Thales Alenia im französischen Cannes
Arbeiten an einem Satelliten im Forschungszentrum von Thales Alenia im französischen Cannes(Bild: APA/AFP/BENEDICTE REY)

Das Vorhaben, einen europäischen Konkurrenten zum Satellitennetz von Elon Musk aufzubauen, wird immer konkreter. Einem Medienbericht zufolge haben sich vor Kurzem Airbus, die französische Thales und die italienische Leonardo auf eine Satelliten-Allianz geeinigt.

0 Kommentare

Das „Projekt Bromo“ solle in den nächsten Tagen unterzeichnet werden, möglicherweise könnte dies im Vorfeld der Ratssitzung der europäischen Raumfahrtagentur ESA am 22. und 23. Oktober in Paris geschehen, berichtete am Donnerstag die deutsche „Börsen-Zeitung“. An der Satellitenallianz sollen Airbus, Thales und Leonardo je ein Drittel der Anteile halten. Zuletzt gab es Insidern zufolge noch Streit über den Arbeitsanteil der drei Partner.

Das Internet aus dem All

Die Starlink-Satelliten übertragen Daten wie WLAN oder Mobilfunk mit Wellenlängen im Mikrowellenbereich. Der Dienst gehört der von Tech-Milliardär Musk geführten Raumfahrtfirma SpaceX. Der große Vorteil von Starlink ist, dass der Zugang zum Netz unabhängig von der herkömmlichen Telekommunikationsinfrastruktur läuft.

Raumfahrtagentur: „Entscheidung obliegt der Industrie“
Nach der Unterzeichnung der Grundsatzvereinbarung werde es aber vermutlich noch zwei Jahre dauern, bis alle Details geklärt sind, hieß es in dem Bericht. Mit der Zusammenlegung ihrer Satelliten-Sparten wollen die drei europäischen Hersteller wieder wettbewerbsfähiger werden gegenüber neuen, günstigeren Anbietern wie Starlink.

Lesen Sie auch:
Die Trägerrakete Ariane 6 (Bild) ist noch nicht wiederverwendbar, künftig will die ESA aber auf ...
„Sind auf gutem Weg“
ESA will wiederverwendbare Raketen einsetzen
10.10.2025
Krone Plus Logo
Internet aus dem All
Konkurrenz für Starlink: Musks neue Herausforderer
16.03.2025

Die Entscheidung über eine Satelliten-Allianz obliege der Industrie und den Wettbewerbsbehörden, sagte ESA-Chef Josef Aschbacher vor der Vereinigung französischer Luft- und Raumfahrtjournalisten AJPAE in Paris dem Bericht zufolge. „Für uns ist es wichtig, dass die europäische Industrie erfolgreich ist.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.120 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
230.387 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
153.838 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Mehr Wirtschaft
Satelliten-Allianz
Europäischer Konkurrent für Musk immer konkreter
Unbezahlte Überstunden
AK prangert an: Arbeiter fallen um Milliarden um
Abbau von Schulden
Nestlé setzt den Sparstift an: 16.000 Jobs weg
Insolvenz angemeldet
Bekannter Elektro-Betrieb aus Graz muss aufhören
Konkurs-Hammer in Linz
150 Mio. € Schulden: ESIM-Tochter nun auch pleite
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf