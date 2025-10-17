Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kleinwasserkraft-Chef

„Nur so bekommen wir billigeren Strom“

Niederösterreich
17.10.2025 11:00
(Bild: Kleinwasserkraft Österreich)

Um die 660 Kleinwasserkraftwerke schöpfen aus Niederösterreichs Bächen, und Flüssen Strom. Der neue Präsident der Kleinwassesrkraft Österreich stammt aus Niederösterreich und verlangt von der Politik weniger Bürokratie beim Planen neuer Kraftwerke.

0 Kommentare

Hannes Taubinger ist der neue Präsident von Kleinwasserkraft Österreich. Bisher war er NÖ-Sprecher der Betreiber kleiner Wasserkraftwerke. Ins neue Amt startete er am Donnerstag bei der Kleinwasserkraft Jahrestagung im Schloss Luberegg mit einer deutlichen Botschaft: „Wenn Österreich günstigen Strom will, muss die Politik mehr Wasserkraft zulassen!“ Man warte auf klare Beschlüsse.

Sehr viel Strom fließt einfach dahin
Österreich lässt laut Taubinger jedes Jahr 550 Millionen Kilowattstunden Strom „liegen“ – nur wegen bürokratischer Hürden. SEit Anfang 2024 müsste Österreich, so wie alle EU_Mitgliedsländer eigentlich Gebiete, die erneuerbare Energie schöpfen, ausweisen. Dass bei einer Wartezeit von bis zu 10 Jahren für eine Genehmigung kaum jemand neue Kraftwerke bauen will, sei aber verständlich, sagt ein Branchenkenner. 

Zitat Icon

Die Politik muss neue Kraftwerke ermöglichen, statt  Stromimporte zu begünstigen!

Hannes Taubinger, neuer Präsident Kleinwasserkraft

Bild: Philipp Haumer

Mehr Leben für Fische und Co.
Gleichzeitig arbeitet die Branche an neuen Ideen: Mit moderner Technik, künstlicher Intelligenz und umweltfreundlichen Anlagen soll Wasserkraft noch effizienter und naturverträglicher werden. Taubinger, Chef einer Mühlengruppe in NÖ mit 18 Kraftwerken, will die Kleinwasserkraft zu einer starken Säule für sauberen und leistbaren Strom machen. Bei der „kleinen“ Wasserkraft werde auch, im Vergleich zu großen Kraftwerksprojekten, die Natur nicht so stark beeinträchtigt wie bei größeren Anlagen.  

Porträt von Anna Kindlmann
Anna Kindlmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
237.971 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.486 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Adabei Österreich
Die Bilder: Habsburg-Ex Francesca hat geheiratet!
114.814 mal gelesen
Frisch vermählt: Francesca von Thyssen-Bornemisza und Markus Reyman
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf