„Nur so bekommen wir billigeren Strom“

Hannes Taubinger ist der neue Präsident von Kleinwasserkraft Österreich. Bisher war er NÖ-Sprecher der Betreiber kleiner Wasserkraftwerke. Ins neue Amt startete er am Donnerstag bei der Kleinwasserkraft Jahrestagung im Schloss Luberegg mit einer deutlichen Botschaft: „Wenn Österreich günstigen Strom will, muss die Politik mehr Wasserkraft zulassen!“ Man warte auf klare Beschlüsse.

Sehr viel Strom fließt einfach dahin

Österreich lässt laut Taubinger jedes Jahr 550 Millionen Kilowattstunden Strom „liegen“ – nur wegen bürokratischer Hürden. SEit Anfang 2024 müsste Österreich, so wie alle EU_Mitgliedsländer eigentlich Gebiete, die erneuerbare Energie schöpfen, ausweisen. Dass bei einer Wartezeit von bis zu 10 Jahren für eine Genehmigung kaum jemand neue Kraftwerke bauen will, sei aber verständlich, sagt ein Branchenkenner.