„Nur so bekommen wir billigeren Strom“

Um die 660 Kleinwasserkraftwerke schöpfen aus Niederösterreichs Bächen, und Flüssen Strom. Der neue Präsident der Kleinwassesrkraft Österreich stammt aus Niederösterreich und verlangt von der Politik weniger Bürokratie beim Planen neuer Kraftwerke.
Hannes Taubinger ist der neue Präsident von Kleinwasserkraft Österreich. Bisher war er NÖ-Sprecher der Betreiber kleiner Wasserkraftwerke. Ins neue Amt startete er am Donnerstag bei der Kleinwasserkraft Jahrestagung im Schloss Luberegg mit einer deutlichen Botschaft: „Wenn Österreich günstigen Strom will, muss die Politik mehr Wasserkraft zulassen!“ Man warte auf klare Beschlüsse.
Sehr viel Strom fließt einfach dahin
Österreich lässt laut Taubinger jedes Jahr 550 Millionen Kilowattstunden Strom „liegen“ – nur wegen bürokratischer Hürden. SEit Anfang 2024 müsste Österreich, so wie alle EU_Mitgliedsländer eigentlich Gebiete, die erneuerbare Energie schöpfen, ausweisen. Dass bei einer Wartezeit von bis zu 10 Jahren für eine Genehmigung kaum jemand neue Kraftwerke bauen will, sei aber verständlich, sagt ein Branchenkenner.
Die Politik muss neue Kraftwerke ermöglichen, statt Stromimporte zu begünstigen!
Hannes Taubinger, neuer Präsident Kleinwasserkraft
Bild: Philipp Haumer
Mehr Leben für Fische und Co.
Gleichzeitig arbeitet die Branche an neuen Ideen: Mit moderner Technik, künstlicher Intelligenz und umweltfreundlichen Anlagen soll Wasserkraft noch effizienter und naturverträglicher werden. Taubinger, Chef einer Mühlengruppe in NÖ mit 18 Kraftwerken, will die Kleinwasserkraft zu einer starken Säule für sauberen und leistbaren Strom machen. Bei der „kleinen“ Wasserkraft werde auch, im Vergleich zu großen Kraftwerksprojekten, die Natur nicht so stark beeinträchtigt wie bei größeren Anlagen.
