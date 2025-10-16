Caritas schlägt Alarm: Armut ist weiblich

Welche Wörter braucht es, um Armut begreifbar zu machen? Diese Frage stellt sich nicht nur Beate Schneider, Leiterin der Caritas Inlandshilfe, seit mittlerweile 38 Jahren. Denn Armut hat viele Gesichter. Hierzulande sind sie meist weiblich. „Vor allem die vielen Anfragen von Mindestpensionistinnen und Alleinerzieherinnen machen mich sehr betroffen“, so Schneider. Bei alleinlebenden Frauen in der Pension liegt das Armutsrisiko bei 32 Prozent. „Rund ein Drittel der Alleinerziehenden lebt unter der Armutsgefährdungsschwelle“, erklärt Caritas-Generalsekretär Christoph Riedl.