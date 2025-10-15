Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mikl-Leitner beleidigt

„Puffmutter“-Eklat: Jetzt Wirbel um Polit-Comeback

Niederösterreich
15.10.2025 18:00
Der Kremser SPÖ-Klubomann Mayer (re.) heißt Klaus Bergmaier wieder in der Fraktion willkommen.
Der Kremser SPÖ-Klubomann Mayer (re.) heißt Klaus Bergmaier wieder in der Fraktion willkommen.(Bild: SPÖ Krems)

Als er Niederösterreichs Landeschefin Johanna Mikl-Leitner im Internet beschimpft hatte, trat er zurück. Jetzt wird Klaus Bergmaier erneut SPÖ-Gemeinderat in Krems. ÖVP-Vertreter sind fassungslos. 

0 Kommentare

Ein Polit-Comeback in Krems lässt aufhorchen. Klaus Bergmaier übernimmt nach dem Rücktritt von SPÖ-Stadtparteivorsitzendem Michael Ferstl dessen Mandat im Gemeinderat.

Das Besondere daran: Bergmaier war erst 2022 aus diesem Gremium ausgeschieden, nachdem er auf Facebook wüst über Landeshauptfrau Mikl-Leitner hergezogen war und sie als „die Puffmutter der Hure der Reichen“ bezeichnet hatte.

SPÖ verschweigt Vergangenheit
Während Helmut Mayer, Klubobmann der SPÖ im Kremser Rathaus, in einer Aussendung seinem Genossen Bergmaier Rosen streut und den Grund für dessen seinerzeitigen Rücktritt völlig unter den Tisch fallen lässt, hat man in der ÖVP das Skandal-Posting nicht vergessen. Bergmaiers Comeback verheiße „wenig Gutes“, erklärt der Kremser ÖVP-Stadtparteiobmann Martin Sedelmaier: „Ein derartig widerwärtiger Kommentar ist mit der Funktion eines Gemeinderates nicht vereinbar.“

Lesen Sie auch:
Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner
Nächster Verbal-Eklat
SPÖ-Politiker beschimpft Mikl-Leitner auf Facebook
15.02.2022
Jetzt Sessel geräumt
Mikl-Leitner beschimpft: Gemeinderat tritt zurück
28.02.2022

Mutmaßungen über „dünne Personaldecke“
Regelrecht fassungslos zeigt sich Silke Dammerer, Obfrau der ÖVP-Frauen, über Bergmaiers Rückkehr auf die Politbühne: „Es ist für mich wirklich unverständlich, dass jemand, der sich mit einem derart frauenverachtenden Kommentar über unsere Landeshauptfrau geäußert hat, für die SPÖ – die sonst immer betont die Frauen in den Mittelpunkt der Gesellschaft rücken zu wollen – wieder in den Gemeinderat einzieht.“

Und ÖVP-Abgeordneter Josef Edlinger fragt: „Ist die Personaldecke der Kremser SPÖ wirklich so dünn, dass man auf derartige Persönlichkeiten zurückgreifen muss?“

Porträt von Christoph Weisgram
Christoph Weisgram
Porträt von Nikolaus Frings
Nikolaus Frings
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.051 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
218.109 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
139.950 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf