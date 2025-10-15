„Puffmutter“-Eklat: Jetzt Wirbel um Polit-Comeback

Mutmaßungen über „dünne Personaldecke“

Regelrecht fassungslos zeigt sich Silke Dammerer, Obfrau der ÖVP-Frauen, über Bergmaiers Rückkehr auf die Politbühne: „Es ist für mich wirklich unverständlich, dass jemand, der sich mit einem derart frauenverachtenden Kommentar über unsere Landeshauptfrau geäußert hat, für die SPÖ – die sonst immer betont die Frauen in den Mittelpunkt der Gesellschaft rücken zu wollen – wieder in den Gemeinderat einzieht.“