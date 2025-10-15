Vorteilswelt
„Musste nach Hause“

Lindsey Vonn bricht Trainingslager vorzeitig ab

Ski Alpin
15.10.2025 10:50
Lindsey Vonn
Lindsey Vonn(Bild: GEPA)

Lindsey Vonn hat das Trainingslager vorzeitig abgebrochen. Der Grund: Die Ski-Queen aus den USA kümmert sich um ihren Vierbeiner Leo.

Es sei eine „großartige Sommervorbereitung“ gewesen, schildert Vonn in ihrem jüngsten Instagram-Posting. „Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben, einschließlich Mutter Natur! Es hätte nicht besser sein können. Ich fühle mich gesund, dankbar und freue mich auf das, was noch kommt“, so Vonn.

Sorgen bereitet ihr jedoch ihr Hund Leo. „Leider musste ich einen Tag früher nach Hause fahren, um meinen Jungen Leo zu sehen. Mein Bursche wird alt, aber er hält noch durch. Seine Kraft gibt mir Kraft“, betont die 40-Jährige. Nachsatz: „Wir schaffen das!“

Prominente Unterstützung
In der Vorbereitung auf die Olympia-Saison setzt die Ski-Ausnahmekönnerin übrigens auf prominente Unterstützung: Vonn nahm im Sommer den norwegischen Ex-Skirennfahrer Aksel Lund Svindal in ihr Trainerteam auf.

Die neue Weltcup-Saison beginnt am 25. und 26. Oktober in Sölden. Highlight des Winters sind die Olympischen Spiele vom 6. bis 22. Februar in Italien. Dann will Vonn in Cortina d‘Ampezzo zum Abschluss ihrer Laufbahn möglichst noch einmal um Medaillen mitfahren.

