Immer etwas Neues

Lindsey Vonn sorgt mit Popo-Übung für Staunen!

Ski Alpin
20.09.2025 14:31
Lindsey Vonn – einmal bei einem Interview und einmal beim Popo-Training
Lindsey Vonn – einmal bei einem Interview und einmal beim Popo-Training

Sie ist einfach ein Phänomen, die Mensch-gewordene Never-Ending-Story im Skisport – Lindsey Vonn mag zwar bereits auf ihren 41. Geburtstag zugehen, aber dass sie nach ihrem Comeback nach jahrelanger Pause wieder in die Weltspitze zurückkehren hat können, ist kein Zufall! Sondern vielmehr das Resultat harten Trainings – und manchmal auch völlig neuer Zugänge, die tatsächlich ihren Popo mit einschließen …

Zumindest kann man das aus einem Instagram-Beitrag der US-Amerikanerin schließen, der Vonn dabei zeigt, wie sie auf dem Bauch liegend mit ihren Füßen bzw. Unterschenkeln gegen einen am Popo ruhenden Gymnastikball eintritt. So schnell wie möglich ...

„Mein Trainer Peter findet’s urkomisch!“
„In meinem Alter an der Geschwindigkeit zu arbeiten, das ist interessant“, schrieb Vonn dazu. „Ich probiere neue Übungen aus und mein Trainer Peter findet’s urkomisch.“ Es gebe jedenfalls immer Raum für Verbesserungen, so Vonn, deren großes (letztes?) Karriereziel die Olympischen Winterspiele im kommenden Februar in Norditalien sind ...

„... weil dein Hund deine Hose gefressen hat!“
Übrigens: Der Popo von Lindsey Vonn ist bei uns von krone.at nicht zum ersten Mal ein großes Thema, bereits vor rund neun Jahren machten wir uns Sorgen um die Ski-Legende, weil ihr Hund ihre Trainingshose verunstaltet hatte. „Ich liebe Montage, gerade dann, wenn man sich ins Fitnessstudio begibt und dein Trainer dich auslacht, weil dein Hund deine Hose gefressen hat“, postete Vonn damals auf Instagram.

