Lindsey Vonn sorgt mit Popo-Übung für Staunen!

„... weil dein Hund deine Hose gefressen hat!“

Übrigens: Der Popo von Lindsey Vonn ist bei uns von krone.at nicht zum ersten Mal ein großes Thema, bereits vor rund neun Jahren machten wir uns Sorgen um die Ski-Legende, weil ihr Hund ihre Trainingshose verunstaltet hatte. „Ich liebe Montage, gerade dann, wenn man sich ins Fitnessstudio begibt und dein Trainer dich auslacht, weil dein Hund deine Hose gefressen hat“, postete Vonn damals auf Instagram.