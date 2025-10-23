„Viele können sich die Zeit nicht mehr nehmen“

Angela Mauerbauer leitet seit vierzehn Jahren das 2005 gegründete Hospizteam Mariazellerland – eines von 32 in der Steiermark. Hospiz ist für sie „Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung, aber es hat nicht nur mit dem Tod zu tun, denn wir sind ja schon im Vorfeld da. Es geht einfach um die Zeit, die sich viele Menschen heute nicht mehr nehmen können. Wir schenken Zeit, sind einfach da.“