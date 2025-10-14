"Krone" reports live
René Benko goes on trial today in Innsbruck
Things are getting serious for billionaire bankrupt René Benko: the former real estate juggler has been on trial at Innsbruck Regional Court since 9 a.m. - albeit only in a relatively "small" set of proceedings. The "Krone" is on site, follow all developments here in the live ticker!
Things are getting serious for René Benko. On Tuesday, he will take his seat in front of the judge and two lay assessors in the jury courtroom of the Innsbruck Regional Court. The charge: fraudulent crida - and because the alleged damage is estimated at 667,566 euros by the economic and corruption prosecutor's office, the Signa founder is facing one to ten years in prison.
The first part of the indictment relates to the Benkos' villa on Hungerburg, which was to serve as the new family residence, and advance rental payments for the same. The second part of the indictment relates to a payment made to his mother at the end of November 2023.
The "Krone" is on site and reports via live ticker from the court!
The demise of René Benko's Signa Group caused the biggest bankruptcy in European post-war history. Since the collapse of the former real estate group at the end of 2023, insolvency proceedings have been opened over the assets of a total of 156 companies, 138 in Vienna and 18 in Innsbruck. This year alone, 99 of the more than one thousand Signa companies filed for insolvency.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.