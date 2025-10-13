Baumrodung in Graz sorgt für Kopfschütteln

Beim Mur-Kraftwerk in Weinzödl im Grazer Norden begann am Montag eine große Baumrodung. Die Stadt Graz kritisiert den Verbund für den Kahlschlag und mangelnde Kompromissbereitschaft.
Im Staubereich des Murkraftwerks Weinzödl im Norden von Graz begann am Montagvormittag die Rodung zahlreicher Bäume. Der Schritt war schon länger angekündigt. „Aufgrund immer öfter auftretender Extremwetterereignisse besteht die Gefahr, dass größere Bäume den Damm beschädigen, der den Hochwasserschutz für Weinzödl gewährleistet“, begründet Betreiber Verbund.
Rechtsgrundlage aus dem Jahr 1978
Der behördliche Auftrag zur Entfernung des starkstämmigen Bewuchses sei mit der Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichts vom August 2025 rechtskräftig. Dort hatte der Verbund Beschwerde gegen den städtischen Naturschutzbescheid erhoben. Dieser wurde stattgegeben, mit Berufung auf einen bereits 1978 erlassenen wasserrechtlichen Bescheid. Eine von der Stadt Graz angestrengte Revision hatte keine aufschiebende Wirkung.
Die Grazer Koalition kritisiert die Rodung unisono. „Es ist sehr bedauerlich, dass der Verbund nicht eingelenkt hat und ein vorgeschlagenes verträglicheres Vorgehen ausgeschlagen hat. Wir haben als Stadt im Wissen um den Naherholungswert dieses Stücks Natur alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft – der Verbund ist uns nicht entgegengekommen“, sagt Bürgermeisterin Elke Kahr.
