Baumrodung in Graz sorgt für Kopfschütteln

Rechtsgrundlage aus dem Jahr 1978

Der behördliche Auftrag zur Entfernung des starkstämmigen Bewuchses sei mit der Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichts vom August 2025 rechtskräftig. Dort hatte der Verbund Beschwerde gegen den städtischen Naturschutzbescheid erhoben. Dieser wurde stattgegeben, mit Berufung auf einen bereits 1978 erlassenen wasserrechtlichen Bescheid. Eine von der Stadt Graz angestrengte Revision hatte keine aufschiebende Wirkung.