DSV Leoben setzt Trainer Schicker vor die Tür

Nach einer 0:2-Heimniederlage gegen den SC Bruck rutschten die Leobener am Sonntag ans Tabellenende der Landesliga. Ein Abstieg in die Oberliga wäre ein weiterer sportlicher Rückschlag und würde nach zwei Zwangsabstiegen in Folge (aus der Zweiten Liga und der Regionalliga) den ersten sportlichen Abstieg bedeuten.