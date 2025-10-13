Alte Briefe als Zeitzeugen für historischen Roman

Vor allem Uroma Hildegard, geboren 1872, galt damals bereits als Pionierin in Sachen Bildung. Mit 26 Jahren reiste sie alleine nach London, um eine Stelle als Gouvernante anzutreten. „Mit 16 Jahren absolvierte sie bereits die englische Staatsprüfung“, erzählt die Autorin über ihre überaus gebildete und wissensdurstige Urgroßmutter. Die Reise nach England trat sie an, einerseits um ihre Sprachkenntnisse zu verbessern, andererseits um den Eltern nicht mehr auf der Tasche zu liegen. Wir erfahren aber auch, dass diese außergewöhnliche Frau nach der Heirat mit einem Marineoffizier ihren Beruf als Lehrerin nicht mehr ausüben durfte, weil von 1905 bis 1918 ein Berufsverbot für verheiratete Volksschullehrerinnen galt.