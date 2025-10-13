Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Oma, erzähl mal ...

Alte Briefe als Zeitzeugen für historischen Roman

Niederösterreich
13.10.2025 11:00
Liebevoll mit der Hand geschriebene Briefe ihrer Vorfahren dienten der Buchautorin als Grundlage ...
Liebevoll mit der Hand geschriebene Briefe ihrer Vorfahren dienten der Buchautorin als Grundlage zu ihrem Buch „Cheers! Kiss from Hilde“ – eine Kulturgeschichte in Briefen.(Bild: Krone KREATIV/Doris Seebacher)

Liebevolle handgeschriebene Briefe ihrer Vorfahren dienten der Buchautorin Christina Natlacen aus Wiener Neustadt als Grundlage zu ihrem Buch „Cheers! Kiss from Hilde“. Der Roman gibt Einblicke in das private Leben genauso wie in das politische und wirtschaftliche Weltgeschehen dieser Zeiten. 

0 Kommentare

Wunderschöne Literatur über drei Frauen aus drei Generationen hat die Wiener Neustädterin Christina Natlacen kürzlich präsentiert. Eine Schachtel voll mit handgeschriebenen Briefen ihrer Uroma, Oma und Mutter machten dies möglich. Jede der drei Frauen lebte eine Zeit lang in England und schickte Nachrichten nach Hause.

Viel historisches Wissen, aber auch Privates wird verraten
In „Cheers, Kiss from Hilde“ verwebt Natlacen diese Schriftstücke auf spannende Weise zu einem historischen Roman. „Erzählendes Sachbuch“, nennt sie ihr Werk. Und zwar deshalb, weil sehr viel Historisches und Politisches aus den jeweiligen Lebenszeiten der drei Frauen vorkommt. „Aus England genauso wie aus Wiener Neustadt“, so Natlacen.

Zitat Icon

Die Briefe erzählen von zeittypischen Tendenzen zur Rolle der Frau genauso wie deren Freizeitverhalten aus der Sicht junger Frauen, die zwar begrenzte Möglichkeiten hatten, aber kulturell offen und sehr interessiert waren.

Buchautorin Christina Natlacen

Fein säuberlich sortiert werden die Briefe von Uroma, Oma und Mutter in einer Box aufbewahrt. ...
Fein säuberlich sortiert werden die Briefe von Uroma, Oma und Mutter in einer Box aufbewahrt. Die Briefe stammen aus den Jahren 1898-1900, 1929/30 und 1967.(Bild: Seebacher Doris)
Die Autorin vor der Propstei in Wiener Neustadt, wo ihre Uroma damals lebte.
Die Autorin vor der Propstei in Wiener Neustadt, wo ihre Uroma damals lebte.(Bild: Seebacher Doris)

Vor allem Uroma Hildegard, geboren 1872, galt damals bereits als Pionierin in Sachen Bildung. Mit 26 Jahren reiste sie alleine nach London, um eine Stelle als Gouvernante anzutreten. „Mit 16 Jahren absolvierte sie bereits die englische Staatsprüfung“, erzählt die Autorin über ihre überaus gebildete und wissensdurstige Urgroßmutter. Die Reise nach England trat sie an, einerseits um ihre Sprachkenntnisse zu verbessern, andererseits um den Eltern nicht mehr auf der Tasche zu liegen. Wir erfahren aber auch, dass diese außergewöhnliche Frau nach der Heirat mit einem Marineoffizier ihren Beruf als Lehrerin nicht mehr ausüben durfte, weil von 1905 bis 1918 ein Berufsverbot für verheiratete Volksschullehrerinnen galt.

Der Bogen des Romans spannt sich vom Viktorianischen Zeitalter über die Zwischenkriegszeit bis in die Swinging Sixties und gibt auch das jeweilige Lebensgefühl der Protagonistinnen sowie Details aus ihrem Privatleben preis. 

Die 49-jährige Autorin ist als Universitätslektorin und Kritikerin im Bereich Bildwissenschaften tätig. Nach einem Studium der Kunstgeschichte führte sie die akademische Laufbahn an verschiedene Universitäten. Ihre veröffentlichen Publikationen befassen sich vorrangig mit der Geschichte und Theorie der Fotografie, den Film- und Kulturwissenschaften sowie den Postcard-Studies. 

Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
177.347 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
149.373 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
148.009 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
2382 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1354 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Innenpolitik
Kickl macht Erzbischof Lackner Islamismus-Vorwurf
1007 mal kommentiert
Kickl kritisierte Erzbischof Lackner hart.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf