„nextbike“ ist in NÖ seit 15 Jahren unterwegs

Das Leihfahrradsystem „nextbike“ feiert in Niederösterreich sein 15-jähriges Bestehen. Was 2010 als Pilotprojekt begann, ist heute ein fester Bestandteil der Alltagsmobilität. „Es ist eine einfache Möglichkeit von A nach B zu kommen, gleichzeitig kann man etwas für die Gesundheit tun, indem man Bewegung in den Alltag bringt“, erklärt Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.