„nextbike“ ist in NÖ seit 15 Jahren unterwegs

Bei der großen Jubiläumsfeier im Regierungsviertel St. pölten gab es gute Noten von den Nutzern.
Das Leihfahrradsystem „nextbike“ feiert in Niederösterreich sein 15-jähriges Bestehen. Was 2010 als Pilotprojekt begann, ist heute ein fester Bestandteil der Alltagsmobilität. „Es ist eine einfache Möglichkeit von A nach B zu kommen, gleichzeitig kann man etwas für die Gesundheit tun, indem man Bewegung in den Alltag bringt“, erklärt Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.
Eine Erfolgsgeschichte
Die „nextbike“-Erfolgsgeschichte wurde im Zuge der großen Jubiläumsfeier im Panoramasaal der Hypo Noe in St. Pölten gefeiert, zahlreiche Vertreter aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft waren dabei.
Ein Höhepunkt der Jubiläumsfeier war die Präsentation einer aktuellen Umfrage mit mehr als 1000 Nutzern. Die Rückmeldungen zeigen deutlich: „nextbike“ wird in Niederösterreich als verlässliches und attraktives Mobilitätsangebot wahrgenommen.
Von den Befragten nutzt mehr als die Hälfte „nextbike NÖ“ mehrmals pro Monat. Die Ergebnisse zeigen außerdem eine sehr hohe Zufriedenheit mit dem Verleihsystem: 97 Prozent der Befragten bewerten das Angebot als gut oder sehr gut. Die Flexibilität und Praktikabilität von „nextbike“ wird besonders geschätzt.
