Kürbisschwergewicht kommt aus dem Burgenland!

Sein Zeitaufwand, die Arbeit und die liebevolle Fürsorge hat ihm in der Vorwoche bereits den Staatsmeistertitel gebracht – und damit die „Wild Card“ zur Europameisterschaft. Also: Zwei Kürbisse auf den Hänger geladen und Richtung Deutschland abgedampft. Genauer gesagt nach Ludwigsburg, wo es seit dem Jahr 2000 eine Kürbisausstellung im „Blühenden Barock“ im Schloss Ludwigsburg nahe Stuttgart gibt.