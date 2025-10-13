Kürbisschwergewicht kommt aus dem Burgenland!

Staatsmeister und Europameister aus einem Hause! Der stolze Vater des Erfolges: Wolfgang Nittnaus aus Gols im Burgenland, der nun nicht nur den mächtigsten Kürbis Österreichs, sondern sogar Europas sein Eigen nennen darf.
Drei Kürbisse der Sorte „Atlantic Giant“ hat der Golser Landwirt Wolfgang Nittnaus heuer „gemacht“ – alle drei sind so richtige „Woscha“ geworden, wie man mundartlich so schön sagt.
Sein Zeitaufwand, die Arbeit und die liebevolle Fürsorge hat ihm in der Vorwoche bereits den Staatsmeistertitel gebracht – und damit die „Wild Card“ zur Europameisterschaft. Also: Zwei Kürbisse auf den Hänger geladen und Richtung Deutschland abgedampft. Genauer gesagt nach Ludwigsburg, wo es seit dem Jahr 2000 eine Kürbisausstellung im „Blühenden Barock“ im Schloss Ludwigsburg nahe Stuttgart gibt.
Im Rahmen der laut Veranstaltern mittlerweile „Größten Kürbisausstellung der Welt“ reisen jedes Jahr die schwersten Riesenbeeren aus ganz Europa nach Ludwigsburg und kämpfen um den Meistertitel.
Mit dabei heuer eben auch: Wolfgang Nittnaus. Der Golser, der sich seit Jahren mit dem Anbau von Riesenkürbissen beschäftigt und mittlerweile wirklich den Dreh raus hat, was die Kürbisse brauchen, um richtig groß und schwer zu werden, konnte schon am Samstag mit einem 976,5-Kilo-Kürbis einen ersten Platz einheimsen.
Finale und Platz ganz oben am Stockerl
Am Sonntag ging’s dann ins Finale, wo sich Nittnaus mit seinem Giganten den Europameister holte – sage und schreibe 998,5 Kilogramm brachte sein oranges Riesenbaby auf die Waage. Der schwerste Kürbis der Welt hat übrigens 1279 Kilogramm gewogen und wurde 2023 in den USA gezüchtet. 1226 Kilo hatte eine Riesenbeere aus Italien.
„Machbar ist alles!“
So weit ist der auf burgenländischem Boden gewachsene Kürbis da ja gar nicht entfernt. Machbar? Wolfgang Nittnaus lacht. „Wir haben nur mehr eineinhalb Kilo auf die Tonne. Aber ja, machbar ist natürlich alles!“ Na dann: Auf, auf, Herr Nittnaus. Holen wir uns den Weltmeister! Sie schaffen das!
