Tischtennis: Team-EM

ÖTTV-Frauen scheitern zum Auftakt an Schweden

Sport-Mix
13.10.2025 15:57
Sofia Polcanova
Sofia Polcanova(Bild: GEPA)

Österreichs Tischtennis-Frauen-Nationalteam ist am Montag bei der Team-EM in Zadar Schweden 2:3 unterlegen. Für die ÖTTV-Punkte sorgte Europameisterin Sofia Polcanova. 

Sie eröffnete mit einem 3:0 (5,9,8) gegen Christina Källberg und glich mit einem 3:1 (9,-9,5,5) gegen ihre Ex-Linz-Froschberg-Kollegin Linda Bergström zum 2:2 aus. Schweden hatte Griechenland 3:0 besiegt und steht im Achtelfinale, um das es für die ÖTTV-Equipe am Dienstag (13.00 Uhr) gegen Griechenland geht.

Nina Skerbinz und Liu Yuan gelang gegen die Schwedinnen kein Satzgewinn. Liu unterlag Filippa Bergand 0:3 (-10,-7,-9), Skerbinz als Gewinnerin der Europäischen Olympischen Jugendspiele Bergström 0:3 (-4,-7,-6) sowie Källberg 0:3 (-9,-6,-4).

Österreichs Männer-Truppe steigt am Montagabend (19.00 Uhr) gegen das Gastgeberteam Kroatiens in die Titelkämpfe ein. Exakt 24 Stunden später geht es in der Dreier-Gruppe gegen Moldau, 2:3-Verlierer gegen die Kroaten. Achtelfinaltickets bringen die Qualifikation für die WM 2026.

