ÖTTV-Frauen scheitern zum Auftakt an Schweden

Österreichs Tischtennis-Frauen-Nationalteam ist am Montag bei der Team-EM in Zadar Schweden 2:3 unterlegen. Für die ÖTTV-Punkte sorgte Europameisterin Sofia Polcanova.
Sie eröffnete mit einem 3:0 (5,9,8) gegen Christina Källberg und glich mit einem 3:1 (9,-9,5,5) gegen ihre Ex-Linz-Froschberg-Kollegin Linda Bergström zum 2:2 aus. Schweden hatte Griechenland 3:0 besiegt und steht im Achtelfinale, um das es für die ÖTTV-Equipe am Dienstag (13.00 Uhr) gegen Griechenland geht.
Nina Skerbinz und Liu Yuan gelang gegen die Schwedinnen kein Satzgewinn. Liu unterlag Filippa Bergand 0:3 (-10,-7,-9), Skerbinz als Gewinnerin der Europäischen Olympischen Jugendspiele Bergström 0:3 (-4,-7,-6) sowie Källberg 0:3 (-9,-6,-4).
Österreichs Männer-Truppe steigt am Montagabend (19.00 Uhr) gegen das Gastgeberteam Kroatiens in die Titelkämpfe ein. Exakt 24 Stunden später geht es in der Dreier-Gruppe gegen Moldau, 2:3-Verlierer gegen die Kroaten. Achtelfinaltickets bringen die Qualifikation für die WM 2026.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.