ÖTTV-Frauen scheitern zum Auftakt an Schweden

Sie eröffnete mit einem 3:0 (5,9,8) gegen Christina Källberg und glich mit einem 3:1 (9,-9,5,5) gegen ihre Ex-Linz-Froschberg-Kollegin Linda Bergström zum 2:2 aus. Schweden hatte Griechenland 3:0 besiegt und steht im Achtelfinale, um das es für die ÖTTV-Equipe am Dienstag (13.00 Uhr) gegen Griechenland geht.