Industrieroboter könnte sogar auch Lego spielen

Die in Fachkreisen als „Griff in die Kiste“ bekannte Problemstellung soll dabei umgesetzt werden: Der Greifarm nimmt verschiedene, chaotisch angeordnete Werkteile (derzeit mit Unterdruck angesaugt), identifiziert diese und legt sie woanders geordnet ab. „Wir könnten dem Roboter auch genauso gut beibringen, ein Lego-Haus zu bauen“, freuen sich der technische Leiter von Maxxom, Andreas Steininger, und HTL-Projektbetreuer Mario Gerstorfer über die gelungene Kooperation, die nach weiteren Fortsetzungen verlange.