Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wirbel um Sozialgesetz

Grazer ÖVP: „Stadt wird Magnet für Sozialfälle“

Steiermark
12.10.2025 08:00
Im Grazer Sozialamt schlagen 60 Prozent der Sozialunterstützungs-Bezieher der Steiermark auf.
Im Grazer Sozialamt schlagen 60 Prozent der Sozialunterstützungs-Bezieher der Steiermark auf.(Bild: Jürgen Fuchs)

Nach Kritik der Grazer Bürgermeisterin an neuem Sozialgesetz kontern ÖVP und FPÖ. Der Grazer VP-Chef Kurt Hohensinner ortet „Doppelmoral“, weil die Stadtkoalition selbst beim Budget für Bildung, Kinder und Jugendliche den Sparstift ansetzt. 

0 Kommentare

Scharfe Kritik an der schwarz-blauen Landesregierung äußerte die Grazer KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr am Freitag in Hinblick auf die geplanten Verschärfungen des Sozialunterstützungsgesetzes (wir haben berichtet). Insbesondere Alleinerziehende und Kinder würden verlieren.

Erwartungsgemäß ließen empörte Gegenstimmen nicht lange auf sich warten: ÖVP-Stadtrat Kurt Hohensinner spricht von einer „unfassbaren Doppelmoral“. Während man das Land für Einsparungen kritisiere, stünden auch in Graz empfindliche Kürzungen – 3,5 Millionen Euro – im Budget für Bildung, Kinder und Jugendliche an.

Zitat Icon

Während in der gesamten Steiermark die Zahl der Bezieherinnen und Bezieher von Sozialunterstützung zurückgeht, zeigt Graz einen gegenläufigen Trend. Hier steigen die Zahlen weiter an.

Kurt Hohensinner, ÖVP-Stadtparteiobmann Graz

Bild: Jürgen Fuchs

„Sozialgesetz bedroht Existenzen“
Das sei ein Vergleich von Äpfeln und Birnen, heißt es dazu wiederum aus dem Büro von Kahr. Beim Sozialgesetz gehe es unmittelbar um die Bedrohung von Existenzen. Dass die Stadt sparen muss, liege vor allem an den Mehrbelastungen durch das neue steirische Pflegeleistungs- und Finanzierungsgesetz. Alle Bereiche der Stadt müssten einen Beitrag leisten.

Lesen Sie auch:
Stadtchefin Elke Kahr: „Das neue Gesetz wird vor allem Kinderarmut erhöhen und Alleinerziehende ...
„Mehr Kinderarmut“
Graz: Stadtchefin kritisiert Sozialhilfe-Reform
10.10.2025

Der Grazer VP-Chef betont zudem: „Während weniger als 25 Prozent der Steirer in Graz wohnen, stammen mehr als 60 Prozent aller Sozialunterstützungsbezieher aus unserer Stadt.“ Graz entwickle sich zum „Magneten für Sozialfälle“.

Zitat Icon

Bürgermeisterin Kahr betätigt sich als dunkelrote Schutzpatronin fremder Sozialtouristen aus aller Herren Länder. Sie verteidigt ein ungerechtes System, das erwerbslose ausländische Großfamilien bevorzugt.

Philipp Könighofer, FPÖ-Sozialsprecher im steirischen Landtag

Bild: Jauschowetz Christian

In dieselbe Kerbe schlägt Philipp Könighofer, FPÖ-Sozialsprecher im Landtag. Bürgermeisterin Kahr betreibe „reine Ideologiepolitik“ und „verteidigt ein ungerechtes System, das erwerbslose ausländische Großfamilien bevorzugt, die oftmals noch nie etwas ins System eingezahlt haben“.

Porträt von Hannes Baumgartner
Hannes Baumgartner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
220.614 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ski Alpin
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden
135.524 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
109.976 mal gelesen
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1347 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1238 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Kolumnen
Ich werde Sie niemals „Frau“ nennen, Herr P.!
1079 mal kommentiert
„Waltraud Gerhard P.“ gibt sich nicht einmal den Anschein einer Frau.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf