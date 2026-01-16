„Ich habe die Bomben gehört – und musste weg“

LIVE: Babinsky vorne dabei, kein Odermatt-Podest
Super-G in Wengen
Warum der Kameruner Martin Ndzie bei Rapid der meistdiskutierte Spieler ist. Wie der Ankersechser nach der Flucht aus Israel, dem Afrika Cup und dem Schnee-Schock im Frühjahr endlich durchstarten will. Ein „Krone“-Bericht aus dem Trainingslager in Benidorm.
„Mir geht’s gut, ich bin fit, nur von Flugzeugen habe ich vorerst genug“, grinst Martin Ndzie. Nach dem Viertelfinal-Aus beim Afrika Cup ging’s von Marokko zurück in die Heimat Kamerun und dann just via Marokko weiter nach Spanien.
Wo der seit Freitag 23-Jährige seine ersten Trainings unter Neo-Coach Hoff Thorup absolvierte. Endlich angekommen? Das hofft Rapid.
