Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Rapids Martin Ndzie

„Ich habe die Bomben gehört – und musste weg“

Fußball National
16.01.2026 12:30
Der Kameruner Martin Ndzie ist in Benidorm in Rapids Vorbereitung eingestiegen, soll bald ...
Der Kameruner Martin Ndzie ist in Benidorm in Rapids Vorbereitung eingestiegen, soll bald matchfit sein.(Bild: Red Ring Shots)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Warum der Kameruner Martin Ndzie bei Rapid der meistdiskutierte Spieler ist. Wie der Ankersechser nach der Flucht aus Israel, dem Afrika Cup und dem Schnee-Schock im Frühjahr endlich durchstarten will. Ein „Krone“-Bericht aus dem Trainingslager in Benidorm.

0 Kommentare

„Mir geht’s gut, ich bin fit, nur von Flugzeugen habe ich vorerst genug“, grinst Martin Ndzie. Nach dem Viertelfinal-Aus beim Afrika Cup ging’s von Marokko zurück in die Heimat Kamerun und dann just via Marokko weiter nach Spanien.

Wo der seit Freitag 23-Jährige seine ersten Trainings unter Neo-Coach Hoff Thorup absolvierte. Endlich angekommen? Das hofft Rapid.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
463.547 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
207.705 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Österreich
Das brachte Manuel M. dazu, Hanni zu vergraben
193.331 mal gelesen
Krone Plus Logo
Über eine Dating-App lernte Johanna (34) den vier Jahre jüngeren Cobra-Beamten Manuel M. kennen.
Mehr Fußball National
Krone Plus Logo
Rapids Martin Ndzie
„Ich habe die Bomben gehört – und musste weg“
Krone Plus Logo
Wechsel ins Ausland
Nächster Abgang ist beim GAK beschlossene Sache!
Krone Plus Logo
An mahnende Spieler
Exodus abgewendet! Austria überweist Gehälter
Führt Gespräche
Dieser Salzburger steht kurz vor einem Wechsel
Krone Plus Logo
Doppelpack im Cup
Einst in Stadl-Paura, nun Held gegen Real Madrid
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf