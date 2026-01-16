Ein Pakt für die tiefblaue wogende Seele der Erde

30 Prozent bis 2030 – ein Wettlauf gegen die Zeit

Das Ziel ist klar, der Weg steinig: Bis 2030 sollen 30 Prozent der Weltmeere unter strengen Schutz gestellt werden. Um das zu erreichen, müssten jedes Jahr mehr als 12 Millionen Quadratkilometer neue Schutzgebiete ausgewiesen werden – jährlich eine Fläche größer als Kanada. „Jeder Monat Verzögerung bedeutet mehr Schaden für fragile Ökosysteme, von denen wir alle abhängig sind“, warnt Greenpeace-Meeresexperte Lukas Meus. Der Vertrag sei ein Meilenstein, sagt er – aber nur dann wirksam, wenn Regierungen handeln.