„Wird bei uns nie genug Pflegekräfte geben“

Glücklich ist auch die LGA nach einem Jahr über das Modell. Auch darüber, wie gut sich die Vietnamesen in die heimische Kultur einleben – außerhalb vom Uni-Leben. „Sie gehen gemeinsam zu örtlichen Festen oder zu Nachtwächter-Führungen“, sagt LGA-Personalleiter Rupert Schreiner. 36 der 41 Studenten treten in wenigen Wochen bei der Abschlussprüfung an, denn die sind gar nicht so leicht. Nicht jeder schafft es beim ersten Versuch. Das Projekt wird jedenfalls fortgesetzt sagt Teschl-Hofmeister. Der zweite Jahrgang hat 35 Studenten, der dritte dann 25.