Schmiermittelfirma hat 2,3 Millionen Euro Schulden

Der Welser Schmiermittel-Händler NG Korrosionsschutz musste mit 2,3 Millionen Euro Schulden Insolvenz anmelden. Der Grund für die Pleite ist ungewöhnlich: Eine Betriebsstätte war statt zwei Millionen Euro plötzlich nur mehr 69.000 Euro wert.
Die NG Korrosionsschutz GmbH wurde im Jahr 2000 gegründet und ist als Großhändler für Schmiermittel wie Motoröl, Getriebeöl oder Ähnliches tätig. Am Freitag wurde über den Welser Betrieb ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Laut den Gläubigerschutzverbänden KSV1870 und AKV Europa haben sich rund 2,3 Millionen Euro an Schulden angehäuft, denen Aktiva von etwa 76.000 Euro gegenüberstehen. Das Unternehmen dürfte aktuell einen Dienstnehmer beschäftigen.
Belastetes Erdreich auf Liegenschaft
Der Grund für die Insolvenz ist durchaus ungewöhnlich: 2016 kam es an einem Gewerbestandort in Ried im Innkreis zu einem Eigentümerwechsel. Im Jahr davor wies ein Gutachten der Liegenschaft einen Wert von nur noch 69.000 Euro statt ursprünglich mehr als zwei Millionen Euro aus. Der Sachverständige hatte festgestellt, dass auf der Liegenschaft mehrere Tausend Tonnen belastetes Erdreich liegen, deren notwendige Entsorgung rund zwei Millionen Euro kosten würde. Seitdem befand sich die Schuldnerin in einem jahrelangen Rechtsstreit mit der Eigentümerin der Liegenschaft – das führte schlussendlich zur Insolvenz, wie die beiden Gläubigerschutzverbände berichten.
Das Unternehmen selbst erklärt, dass die Mittel zur Fortführung des Betriebs vorhanden sind. Ob das gelingt, wird vor allem davon abhängen, ob eine Lösung hinsichtlich der belasteten Betriebsstätte gefunden werden kann.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.