Schmiermittelfirma hat 2,3 Millionen Euro Schulden

Belastetes Erdreich auf Liegenschaft

Der Grund für die Insolvenz ist durchaus ungewöhnlich: 2016 kam es an einem Gewerbestandort in Ried im Innkreis zu einem Eigentümerwechsel. Im Jahr davor wies ein Gutachten der Liegenschaft einen Wert von nur noch 69.000 Euro statt ursprünglich mehr als zwei Millionen Euro aus. Der Sachverständige hatte festgestellt, dass auf der Liegenschaft mehrere Tausend Tonnen belastetes Erdreich liegen, deren notwendige Entsorgung rund zwei Millionen Euro kosten würde. Seitdem befand sich die Schuldnerin in einem jahrelangen Rechtsstreit mit der Eigentümerin der Liegenschaft – das führte schlussendlich zur Insolvenz, wie die beiden Gläubigerschutzverbände berichten.