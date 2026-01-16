Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Insolvenz eröffnet

Schmiermittelfirma hat 2,3 Millionen Euro Schulden

Oberösterreich
16.01.2026 12:55
Das Sanierungsverfahren wurde bereits eröffnet (Symbolbild).
Das Sanierungsverfahren wurde bereits eröffnet (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Der Welser Schmiermittel-Händler NG Korrosionsschutz musste mit 2,3 Millionen Euro Schulden Insolvenz anmelden. Der Grund für die Pleite ist ungewöhnlich: Eine Betriebsstätte war statt zwei Millionen Euro plötzlich nur mehr 69.000 Euro wert.

0 Kommentare

Die NG Korrosionsschutz GmbH wurde im Jahr 2000 gegründet und ist als Großhändler für Schmiermittel wie Motoröl, Getriebeöl oder Ähnliches tätig. Am Freitag wurde über den Welser Betrieb ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Laut den Gläubigerschutzverbänden KSV1870 und AKV Europa haben sich rund 2,3 Millionen Euro an Schulden angehäuft, denen Aktiva von etwa 76.000 Euro gegenüberstehen. Das Unternehmen dürfte aktuell einen Dienstnehmer beschäftigen.

Belastetes Erdreich auf Liegenschaft
Der Grund für die Insolvenz ist durchaus ungewöhnlich: 2016 kam es an einem Gewerbestandort in Ried im Innkreis zu einem Eigentümerwechsel. Im Jahr davor wies ein Gutachten der Liegenschaft einen Wert von nur noch 69.000 Euro statt ursprünglich mehr als zwei Millionen Euro aus. Der Sachverständige hatte festgestellt, dass auf der Liegenschaft mehrere Tausend Tonnen belastetes Erdreich liegen, deren notwendige Entsorgung rund zwei Millionen Euro kosten würde. Seitdem befand sich die Schuldnerin in einem jahrelangen Rechtsstreit mit der Eigentümerin der Liegenschaft – das führte schlussendlich zur Insolvenz, wie die beiden Gläubigerschutzverbände berichten.

Das Unternehmen selbst erklärt, dass die Mittel zur Fortführung des Betriebs vorhanden sind. Ob das gelingt, wird vor allem davon abhängen, ob eine Lösung hinsichtlich der belasteten Betriebsstätte gefunden werden kann.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Gruselig oder genial?
Pröll: „2027 fährt das erste selbstfahrende Auto“
US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
463.547 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
207.705 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Österreich
Das brachte Manuel M. dazu, Hanni zu vergraben
193.331 mal gelesen
Krone Plus Logo
Über eine Dating-App lernte Johanna (34) den vier Jahre jüngeren Cobra-Beamten Manuel M. kennen.
Mehr Oberösterreich
Polizei sucht Zeugen
Autofahrer fährt Duo auf Gehsteig um und flieht
Insolvenz eröffnet
Schmiermittelfirma hat 2,3 Millionen Euro Schulden
Kultur in Linz
Ende der „Eiszeit“ zwischen Stadt und Land
Schlepper erwischt
„Habe Falschgeld nur zum Angeben besessen“
Krone Plus Logo
In der Wärmestube:
„Plötzlich stand ein alter Bekannter gegenüber“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf