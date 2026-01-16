Steht Jamal Musiala bereits in Leipzig am Platz?

„Schritt nach vorne“

Nach rund einem halben Jahr steht der 22-Jährige nun vor seiner Rückkehr, für das Spiel die Sachsen nahm ihn Kompany in den Kader auf. „Ich hatte vollstes Vertrauen, dass er wieder gesund wird. Man muss den Jungs immer Vertrauen geben, dass es kein Schritt zurück ist, sondern manchmal einer nach vorne“, so der Belgier, der in der zweiten Saisonhälfte nun wieder auf einen seiner größten Leistungsträger zurückgreifen kann.