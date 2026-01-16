Vorteilswelt
Comeback steht bevor

Steht Jamal Musiala bereits in Leipzig am Platz?

Deutsche Bundesliga
16.01.2026 13:09
Jamal Musiala steht unmittelbar vor seinem Comeback.
Jamal Musiala steht unmittelbar vor seinem Comeback.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jamal Musiala könnte bereits am Samstag sein Comeback für den FC Bayern geben. „Wenn alles gut läuft, ist es der Plan, dass er dabei ist“, kündigte Trainer Vincent Kompany vor dem Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig an.

Im Juli hatte sich Musiala bei der Klub-WM einen Wadenbeinbruch zugezogen, seither absolvierte der Edel-Techniker kein einziges Spiel für die Münchner.

Im Sommer hatte sich Musiala eine schwere Verletzung zugezogen.
Im Sommer hatte sich Musiala eine schwere Verletzung zugezogen.(Bild: AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)

„Schritt nach vorne“
Nach rund einem halben Jahr steht der 22-Jährige nun vor seiner Rückkehr, für das Spiel die Sachsen nahm ihn Kompany in den Kader auf. „Ich hatte vollstes Vertrauen, dass er wieder gesund wird. Man muss den Jungs immer Vertrauen geben, dass es kein Schritt zurück ist, sondern manchmal einer nach vorne“, so der Belgier, der in der zweiten Saisonhälfte nun wieder auf einen seiner größten Leistungsträger zurückgreifen kann.

Auch Joshua Kimmich soll nach seinen Sprunggelenkproblemen mit nach Leipzig fahren. Verzichten muss Kompany indes weiterhin auf Konrad Laimer, Josip Stanisic, Alphonso Davies und Sacha Boey.

