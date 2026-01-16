Kinder angelockt: Mann im Fokus der Ermittlungen

Was war passiert? Ein Bursche soll von zwei maskierten Männern in einem weißen Lieferwagen zunächst verfolgt worden sein. Wenig später sei einer der beiden ausgestiegen. Doch der Schüler habe geistesgegenwärtig sein Handy gezückt und zu verstehen gegeben, dass er die Polizei bereits verständigt hat. Danach sei es ihm gelungen, nach Hause zu laufen. Vom Fenster aus habe er dann beobachtet, dass die Männer noch kurz gewartet hätten und erst dann weggefahren sind.