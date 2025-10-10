Graz: Stadtchefin kritisiert Sozialhilfe-Reform

Am Freitag wurde im Stadtsenat eine Stellungnahme zum Gesetzesentwurf beschlossen. KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr lässt kein gutes Haar an der Novelle: „Niemandem geht es besser, wenn es anderen schlechter geht.“ Betroffen seien vor allem Alleinerziehende und Kinder. „Ziel des Gesetzes soll ja auch sein, Personen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Da muss man aber bedenken, dass rund 50 Prozent der Bezieher Kinder bzw. Minderjährige sind“, sagt Andrea Fink, Leiterin des Grazer Sozialamts.