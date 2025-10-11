Zum 40. Jahrestag gratulierte auch der Bischof

Beruflich sind die Krisengebiete in Ost- und Südosteuropa seine Heimat – die profunden Vor-Ort-Analysen von ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz schätzt ein Millionenpublikum. Am Samstag ließ der gebürtige Grazer die Krisen der Welt aber einmal hinter sich: Auf der Teichalm feierte er den 40. Jahrestag mit Gattin Christine. Zur Feier des Tages zelebrierte Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl, der für die „Krone“ dankenswerterweise auch gleich als Fotograf einsprang, die Messe und gratulierte dem Paar herzlichst. Für die musikalische Untermalung sorgte die Trachtenkapelle Fladnitz.