Zum 40. Jahrestag gratulierte auch der Bischof

Auf der Teichalm in seiner steirischen Heimat feierte Star-Reporter Christian Wehrschütz am Samstag den 40. Jahrestag mit seiner Christine. Da gratulierte auch der Bischof.
Beruflich sind die Krisengebiete in Ost- und Südosteuropa seine Heimat – die profunden Vor-Ort-Analysen von ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz schätzt ein Millionenpublikum. Am Samstag ließ der gebürtige Grazer die Krisen der Welt aber einmal hinter sich: Auf der Teichalm feierte er den 40. Jahrestag mit Gattin Christine. Zur Feier des Tages zelebrierte Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl, der für die „Krone“ dankenswerterweise auch gleich als Fotograf einsprang, die Messe und gratulierte dem Paar herzlichst. Für die musikalische Untermalung sorgte die Trachtenkapelle Fladnitz.
Heute heißt’s für den Kriegsreporter aber früh aufstehen: „Ich muss den Strauchschnitt noch fertig bekommen – am Montag kommt ihn die Gemeinde abholen“, erzählte Wehrschütz, der am Freitag in Passail auch sein Buch „Frontlinien“ präsentiert hat, der „Krone“. Nächste Woche präsentiert er sein neues Werk dann in Vorarlberg und Wien. Am 20. Oktober geht’s wieder in die Ukraine. Das ziemliche Gegenteil vom beschaulichen Almidyll in der Steiermark.
