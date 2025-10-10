Bei immer mehr Pleiten ist gar kein Geld mehr da

Weniger Privatinsolvenzen

Einen Rückgang gibt es hingegen bei den Privatinsolvenzen. Bisher wurden 690 Verfahren in der Steiermark eröffnet – das ist ein Minus von fast zehn Prozent. Allerdings verzeichnete die Steiermark in den vergangenen beiden Jahren (im Gegensatz zum Bundestrend) Höchstwerte. Die Durchschnittsschulden belaufen sich auf 138.100 Euro, fast 62 Prozent der Betroffenen sind Männer – sie sind im Schnitt auch deutlich höher verschuldet als Frauen.