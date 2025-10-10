„Sie haben nur die Sicht von zwei Klopapierrollen“

Doppelt und dreifach

„Extrem wichtig ist, dass uns nichts ausgeht“, erklärt Notarzt Michael Rosner, die Notfallausrüstung bis zu dreimal parat zu haben, um vom im Spital abgelieferten Patienten sofort zum nächsten zu fliegen. Wenn es heißt hergehe, halte fast nur der leere Tank des Helis vom Direktflug ab. 1200 Einsätze am Tag stehen 400 Einsätze in der Nacht 2025 gegenüber. Nach der Spitze um 22 Uhr wird der Heli viel seltener angefordert.