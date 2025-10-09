Erhitztes Öl! Rauch drang aus Tiroler Pflegeheim

Kultige Michael-Jackson-Show in Wien erleben!
Heikler Einsatz für die Feuerwehr aus Hall in Tirol am Mittwochmorgen. In einer Pflegeeinrichtung qualmte es. Der Grund war rasch gefunden und die Einsatzkräfte konnten Schlimmeres verhindern.
Kurz nach 8 Uhr schlug in einer Pflegeeinrichtung in Hall der Brandmeldealarm an. Aus dem Untergeschoss drang starker Rauch. Wie sich später herausstellte, dürfte ausgetretenes Öl an einem Notstromaggregat der Auslöser gewesen sein.
Keine Verletzten
Dieses erhitzte sich stark und führte schließlich zur Rauchentwicklung. Die Feuerwehr Hall konnte das ausgetretene Öl binden und den Rauch beseitigen. Die gute Nachricht: Verletzt wurde niemand. Der Dienstbetrieb der Einrichtung wurde nicht eingeschränkt.
