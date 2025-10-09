Online-Betrüger knöpfte Tirolerin Tausende Euro ab

Jeder dritte Hund ist süchtig nach Spielzeug
Eine 36-jährige Einheimische wurde Opfer eines Online-Betruges. Die Betrüger brachten die Frau dazu, Gutscheinkarten zu kaufen. Die Codes übermittelte sie den Betrügern, die das Geld schließlich selbst in ihre Taschen steckten.
Bereits Mitte September wurde die 36-Jährige von bislang unbekannten Tätern über eine Internetplattform kontaktiert. Dabei gaben sie sich als ein Mitarbeiter eines bargeldlosen Zahlungsdienstes aus.
Tausende Euro futsch
Die Täter manipulierten die Geschädigte durch Vortäuschen falscher Tatsachen und überredeten sie, bargeldlose Gutscheinkarten zu kaufen. Die Codes der Gutscheine sollte sie den Betrügern übermitteln. Dabei entstand der Einheimischen ein Schaden von mehreren Tausend Euro.
