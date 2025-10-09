ÖFB-Gegner: Ein Dutzend ist in 5. Liga ohne Punkt

Einen Vollprofi gibt es nicht. Aber die Titani treibt die Hoffnung auf magische Momente an. Wie etwa David Gualtieris 1:0 im Londoner Wembley 1993 nach nur 8,3 Sekunden. Das war damals ein Weltrekord, letztlich wichtiger als das 1:7-Debakel. Oder den einzigen Sieg in den ersten 200 Länderspielen – ein 1:0 im Test gegen Liechtenstein 2004. Letztes Jahr wurde das Fürstentum sogar zweimal geschlagen, so gelang der Aufstieg in die C-Liga der Nations League.