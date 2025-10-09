„Saisonniers: FPÖ zieht wie immer Ausländerkarte!“

Es geht um den Standort Österreich

Denn wenn es der FPÖ wirklich um den Standort Österreich und die Sicherung der Lebensqualität ginge, dann müsste sie die Sinnhaftigkeit der Erhöhung erkennen. „Stattdessen bemüht die FPÖ einmal mehr die Ausländerkarte und argumentiert damit völlig an den Tatsachen vorbei. Das geht anscheinend so weit, dass sich FPÖ-Tourismussprecher Christoph Steiner in einer ohnedies angespannten wirtschaftlichen Phase gegen die effektive Stärkung unserer Betriebe ausspricht“, so Rainer. Hörl empfiehlt Steiner dahingehend, den Vorsitz im Tourismusausschuss rasch abzugeben.