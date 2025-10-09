Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hörl und Rainer:

„Saisonniers: FPÖ zieht wie immer Ausländerkarte!“

Tirol
09.10.2025 12:00
Die Mitarbeiter-Situation in der Gastronomie ist angespannt.
Die Mitarbeiter-Situation in der Gastronomie ist angespannt.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Die FPÖ demaskiert sich laut Österreichs Wirtesprecher Alois Rainer und Nationalrat Franz Hörl einmal mehr als „Partei der leeren Floskeln und des billigen Populismus.“ Eine Erhöhung der Saisonniers-Kontingente könne aber nur ein erster Schritt sein!

0 Kommentare

Touristiker und Neo-Nationalratsabgeordneter Franz Hörl und Alois Rainer, Obmann des Fachverbands Gastronomie in der WKO, begrüßen die am Mittwoch in Begutachtung geschickte Verordnung zu den Saisonkontingenten. „Damit erfolgt der Start für die Umsetzung einer dringenden und wichtigen Forderung seitens des Tourismus, die letztlich zur Sicherung der Qualität und der Stabilität der Unternehmen als zentrale regionale Arbeitgeber beiträgt“, so Hörl mit lobenden Worten an Staatssekretärin Elisabeth Zehetner.

Zitat Icon

Was wir brauchen, sind schnelle, spürbare und praktikable Lösungen.

Alois Rainer, Obmann Fachverband Gastronomie der WKO

Die Maßnahme schaffe schnellen und unbürokratischen Zugang zu rasch benötigten Arbeitskräften. „Der Tourismus ist wieder voll in Fahrt und trägt in gewohnter Maße enorm zur Wertschöpfung in Österreich bei. Mit der Erhöhung der Saisonkontingente können die Betriebe ihre Leistungen in gewohnter Art und Weise umsetzen und erhalten Unterstützung bei der Rekrutierung von geeigneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, betont Hörl.

Eine wirtschaftlich angespannte Phase
Auch für die Gastronomie sei die Erhöhung von massiver Bedeutung, wie Fachverbandsobmann Alois Rainer erklärt. „Was wir brauchen, sind schnelle, spürbare und praktikable Lösungen. In einer wirtschaftlich angespannten Phase braucht es Schnellmaßnahmen, die uns vor allem mit Blick auf die beginnende Wintersaison möglichst fit machen“, erklärt Rainer. Er wiederholt jedoch die Forderung, dass die Kontingente in Zukunft völlig freigegeben werden müssen. „Die Erhöhung ist dafür der erste wichtige Schritt in die richtige Richtung!“

Zitat Icon

Mit der Realität der Branche und der Betriebe scheinen die Vertreter der FPÖ wenig zu tun zu haben.

Franz Hörl, Touristiker und Neo-Nationalratsabgeordneter

Bild: Birbaumer Christof

Verwundert zeigen sich Hörl und Rainer von der Kritik seitens der FPÖ. „Diese demaskiert sich einmal mehr als Partei der leeren Floskeln und des billigen Populismus. Mit der Realität der Branche und der Betriebe scheinen die Vertreter der FPÖ wenig zu tun zu haben“, ätzt Hörl.

Wirtsesprecher Alois Rainer, WK-Präsidentin Barbara Thaler, NR Franz Hörl und LR Mario Gerber ...
Wirtsesprecher Alois Rainer, WK-Präsidentin Barbara Thaler, NR Franz Hörl und LR Mario Gerber (v.li.).(Bild: Birbaumer Christof)

Es geht um den Standort Österreich
Denn wenn es der FPÖ wirklich um den Standort Österreich und die Sicherung der Lebensqualität ginge, dann müsste sie die Sinnhaftigkeit der Erhöhung erkennen. „Stattdessen bemüht die FPÖ einmal mehr die Ausländerkarte und argumentiert damit völlig an den Tatsachen vorbei. Das geht anscheinend so weit, dass sich FPÖ-Tourismussprecher Christoph Steiner in einer ohnedies angespannten wirtschaftlichen Phase gegen die effektive Stärkung unserer Betriebe ausspricht“, so Rainer. Hörl empfiehlt Steiner dahingehend, den Vorsitz im Tourismusausschuss rasch abzugeben.

Porträt von Markus Gassler
Markus Gassler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Großer Jubel bei den Angehörigen der Hamas-Geiseln nach Bekanntwerden der Einigung
Israels Präsident:
„Kein Zweifel, Trump verdient Friedensnobelpreis“
Israel und die islamistische Hamas haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf die ...
„Geiseln bald frei“
Trump: Israel und Hamas stimmen Friedensplan zu
In Deutschland können Migrantinnen und Migranten künftig frühestens nach fünf Jahren die ...
Linke stimmten dagegen
Bundestag streicht beschleunigte Einbürgerung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
136.142 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
135.849 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
130.291 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1333 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1177 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1169 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf