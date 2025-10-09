So profitiert der Tourismus von der Landwirtschaft

Genau diese Zusammenarbeit funktioniert, laut Royer, etwa mit den Planai-Hochwurzen-Bahnen schon sehr gut. „Sie nehmen eine Vorreiterrolle ein, die es zu erhalten gilt“, sagt er. Die Bergbahnen setzen etwa auf ein intelligentes Schneemanagement, fossilfreien Treibstoff, Photovoltaik-Anlagen und Energiemonitoring. „Wir haben das Privileg, die Landschaft für unsere Angebote zu nutzen, und tragen zugleich Verantwortung – für Natur, Gäste und die Region“, so Bergbahnen-Chef Georg Bliem. „Da wir auf fremdem Boden arbeiten, sind wir dankbar für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Grundbesitzern. Nachhaltigkeit und Regionalität sind Leitprinzipien, die unsere Entscheidungen prägen.“