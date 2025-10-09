Neuer Asthma-Chip macht Ursache ausfindig

Über einen Durchbruch in der Asthma-Forschung darf sich ein Wissenschaftsteam der Karl Landsteiner Privatuniversität Krems und der Medizinischen Universität Wien freuen. Denn durch das DARC (Danube Allergy Research Cluster)-Forschungsprogramm konnte ein Asthma-Chip entwickelt werden, der bei 70 Prozent der Patienten einen behandelbaren Zugang ermöglicht. Denn bei der Mehrheit der Asthmatiker liege eine allergische Ursache zugrunde, die Betroffenen seien jedoch schwer ausfindig zu machen. Durch den Chip wäre dies künftig möglich.