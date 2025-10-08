Vorteilswelt
Digital only from 2027

Government decides to end the adhesive vignette

Nachrichten
08.10.2025 11:30
(Bild: Schöndorfer Karl)

The government has decided to end the adhesive vignette. From 2027, the vignette will only be available digitally. Mobility Minister Peter Hanke (SPÖ) sees the path paved "towards user-friendliness" and reassures that the analog form of purchase will also be retained.

The colorful toll stickers will soon be a thing of the past. They are to be completely replaced by digital registration from 2027, meaning that both sticking and scraping off the old vignettes will no longer be necessary. "We are making everyday life easier, more modern and more sustainable for millions of drivers without restricting analog access options," explained Hanke on Wednesday after the Council of Ministers.

Mobility Minister Peter Hanke promises that analog access options will not be restricted.
Mobility Minister Peter Hanke promises that analog access options will not be restricted.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Over 75 percent of vignettes already purchased digitally
A look at the statistics shows that over 75 percent of valid vignettes have already been purchased digitally. For short-term vignettes, the proportion is over 50 percent. Next year, everything will remain as usual: both the adhesive vignette and the digital vignette will remain valid. The price for the annual vignette is 106.80 euros.

Digital vignette also available at petrol stations
Asfinag will reportedly continue to expand its sales network. Digital vignettes will continue to be available at tobacconists, petrol stations, toll stations, motorists' clubs and other partners. The minister also emphasized that the digital version can score points with subscription options, a reminder service and ease of use for interchangeable license plates.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Porträt von krone.at
krone.at
