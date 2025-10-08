Digital only from 2027
Government decides to end the adhesive vignette
The government has decided to end the adhesive vignette. From 2027, the vignette will only be available digitally. Mobility Minister Peter Hanke (SPÖ) sees the path paved "towards user-friendliness" and reassures that the analog form of purchase will also be retained.
The colorful toll stickers will soon be a thing of the past. They are to be completely replaced by digital registration from 2027, meaning that both sticking and scraping off the old vignettes will no longer be necessary. "We are making everyday life easier, more modern and more sustainable for millions of drivers without restricting analog access options," explained Hanke on Wednesday after the Council of Ministers.
Over 75 percent of vignettes already purchased digitally
A look at the statistics shows that over 75 percent of valid vignettes have already been purchased digitally. For short-term vignettes, the proportion is over 50 percent. Next year, everything will remain as usual: both the adhesive vignette and the digital vignette will remain valid. The price for the annual vignette is 106.80 euros.
Digital vignette also available at petrol stations
Asfinag will reportedly continue to expand its sales network. Digital vignettes will continue to be available at tobacconists, petrol stations, toll stations, motorists' clubs and other partners. The minister also emphasized that the digital version can score points with subscription options, a reminder service and ease of use for interchangeable license plates.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.