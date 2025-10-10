Neues Strandbuffet Seeblick „de luxe“

Genuss-Erlebnis am kristallklaren See: Die Bundesforste errichten am Erlaufsee ein Baderessort im besten Öko-Sinne.
„An unserem kristallklaren Erlaufsee, in dem sich die Gebirgswelt des Mariazeller Landes spiegelt, wird es bald ein neues kulinarisches Highlight geben. Wir ersetzen das nicht mehr zeitgemäße Strandbuffet bei Mitterbach durch einen modernen Treffpunkt direkt am Wasser“, erklärt Bundesforste-Vorstand Georg Schöppl. Grund für das architektonisch durchdachte Vorhaben: Das bestehende Gebäude entspricht nicht mehr den Anforderungen.
Viel Charme und Nachhaltigkeit
„Mit dem Neubau schaffen wir einen nachhaltigen und attraktiven Ort, der den Charme des Sees bewahrt“, erklärt Schöppl weiter. Das Gebäude wird in moderner Holzmassivbauweise errichtet. Das Highlight für Gäste: ein großzügiger Gastgarten mit unverstelltem Blick auf das glasklare türkise Nass. Auch das Umfeld wird aufgewertet: Bootssteg und Bootsverleih werden harmonisch ins Gesamtbild eingebunden werden. Sofern alles nach Plan verläuft, soll das Strandbuffet im Sommer eröffnen. Ein neues Kapitel für einen der beliebtesten Treffpunkte der Region!
