Neues Strandbuffet Seeblick „de luxe“

Viel Charme und Nachhaltigkeit

„Mit dem Neubau schaffen wir einen nachhaltigen und attraktiven Ort, der den Charme des Sees bewahrt“, erklärt Schöppl weiter. Das Gebäude wird in moderner Holzmassivbauweise errichtet. Das Highlight für Gäste: ein großzügiger Gastgarten mit unverstelltem Blick auf das glasklare türkise Nass. Auch das Umfeld wird aufgewertet: Bootssteg und Bootsverleih werden harmonisch ins Gesamtbild eingebunden werden. Sofern alles nach Plan verläuft, soll das Strandbuffet im Sommer eröffnen. Ein neues Kapitel für einen der beliebtesten Treffpunkte der Region!