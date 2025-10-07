Sportler sind jetzt im Jesuitenrefektorium daheim

„Wir verbinden hier alte Bausubstanz mit innovativer Forschung im Bereich Sport und Bewegung“, freut sich Uni-Graz-Rektor Peter Riedler. Die Freude über die Sanierung und den Ausbau der geschichtsträchtigen Mauern ist bei der feierlichen Eröffnung des Gebäudes heute aber nicht nur ihm deutlich anzusehen. Auch die Grazer Stadtchefin Elke Kahr (KPÖ) ist begeistert: „Dass es gelungen ist, das Jesuitenrefektorium unter Erhaltung der denkmalgeschützten Mauern zu revitalisieren, ist eine großartige Leistung.“