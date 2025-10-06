Vorteilswelt
Drei Pleiten in Serie

Harte Kritik: „Diese Mannschaft macht keinen Sinn“

Premier League
06.10.2025 11:53
Liverpools Virgil van Dijk
Liverpools Virgil van Dijk(Bild: AP/Associated Press/Ian Walton)

„Diese Mannschaft macht keinen Sinn“, schreibt die englische Presse über die Ergebniskrise des FC Liverpool. Die „Reds“ mussten drei Niederlagen in Serie hinnehmen, davon zwei in der Nachspielzeit.

Nach dem 1:2 bei Crystal Palace und dem 0:1 gegen Galatasaray setzte es nun auch beim FC Chelsea eine 1:2-Niederlage. Ein Absturz, der viele Beobachter nicht überrascht. Schon zu Saisonbeginn war zu sehen, dass Liverpool oft nur durch Einzelaktionen gefährlich wurde.

„Steckt Liverpool in der Krise?“, fragte die „Daily Mail“. „The Independent“ wurde noch deutlicher: „Diese Liverpool-Mannschaft macht keinen Sinn.“ Und die „Daily Mail“ kommentierte weiter: „Du verdienst dir dein Glück selbst im Fußball, aber es war klar, dass etwas nicht stimmt.“

Lethargischer Auftritt
Auch in London zeigte sich Liverpool phasenweise lethargisch, kam nicht in die Zweikämpfe und ließ die letzte Entschlossenheit vermissen. Probleme, die nicht zu übersehen sind. Besonders nach einem Transfersommer, der eigentlich große Erwartungen geweckt hatte.

Breite fehlt – Wirtz unter Beobachtung
Zwar investierte der Klub kräftig, doch Experten bemängelten schon früh eine zu dünne Besetzung auf manchen Positionen, etwa auf den Flügeln. Auch Neuzugang Florian Wirtz sucht noch nach seiner Topform, der große Durchbruch blieb bislang aus.

Drei Pleiten in Serie, wachsende Kritik und Zweifel an Arne Slot: Liverpool muss jetzt dringend Antworten finden.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Ähnliche Themen
Liverpool
FC LiverpoolGalatasaray IstanbulCrystal PalaceFC ChelseaDaily Mail
Krise
