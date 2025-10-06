Harte Kritik: „Diese Mannschaft macht keinen Sinn“

„Diese Mannschaft macht keinen Sinn“, schreibt die englische Presse über die Ergebniskrise des FC Liverpool. Die „Reds“ mussten drei Niederlagen in Serie hinnehmen, davon zwei in der Nachspielzeit.
Nach dem 1:2 bei Crystal Palace und dem 0:1 gegen Galatasaray setzte es nun auch beim FC Chelsea eine 1:2-Niederlage. Ein Absturz, der viele Beobachter nicht überrascht. Schon zu Saisonbeginn war zu sehen, dass Liverpool oft nur durch Einzelaktionen gefährlich wurde.
„Steckt Liverpool in der Krise?“, fragte die „Daily Mail“. „The Independent“ wurde noch deutlicher: „Diese Liverpool-Mannschaft macht keinen Sinn.“ Und die „Daily Mail“ kommentierte weiter: „Du verdienst dir dein Glück selbst im Fußball, aber es war klar, dass etwas nicht stimmt.“
Lethargischer Auftritt
Auch in London zeigte sich Liverpool phasenweise lethargisch, kam nicht in die Zweikämpfe und ließ die letzte Entschlossenheit vermissen. Probleme, die nicht zu übersehen sind. Besonders nach einem Transfersommer, der eigentlich große Erwartungen geweckt hatte.
Breite fehlt – Wirtz unter Beobachtung
Zwar investierte der Klub kräftig, doch Experten bemängelten schon früh eine zu dünne Besetzung auf manchen Positionen, etwa auf den Flügeln. Auch Neuzugang Florian Wirtz sucht noch nach seiner Topform, der große Durchbruch blieb bislang aus.
Drei Pleiten in Serie, wachsende Kritik und Zweifel an Arne Slot: Liverpool muss jetzt dringend Antworten finden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.