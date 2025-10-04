Und plötzlich war die Polizei mit Blaulicht da

Für den Frieden gelaufen

Ehemann Stephan und zwei Freundinnen begleiteten die Extremsportlerin in einem Kleinbus. Sie kochten auch in den vor dem Lauf angemieteten Unterkünften an der Strecke immer ein warmes Abendessen. Während des Tages gab es vor allem Früchte, Nüsse, Honigbrote, Kekse und Schokolade. Die 60-Jährige lächelt: „Ich habe fast die ganze Zeit gegessen. Dazu habe ich viel Musik gehört.“ Ihre Mission: „Ich laufe für den Frieden. Wir hatten auch ein Plakat auf dem Bus. So sind wir mit sehr vielen Menschen ins Gespräch gekommen, gab es viele berührende Begegnungen.“