Auto im Silbersee versenkt: Alle Insassen gerettet

Unglücks-Dramen nach Drehbuch

Nur einige der teils parallel eingegangenen Alarmierungen, die von einem zentralen „Regieplatz“ aus ausgerufen wurden – die Einsatzkräfte selbst waren in die Drehbücher nicht eingeweiht. „Nur so können wir den Ernstfall, den Ablauf der Alarmierungs- und Rettungskette auch authentisch üben“, so Markus Bräuhaupt, Landesvorstand der Kärntner Wasserrettung zur „Krone“.