Wanderer ließen Hund zurück, gerieten in Bergnot

Weil sie vor einer Kletterpassage am Fuße des Mittagskogels standen, mussten zwei Wanderer aus Klagenfurt ihren Hund zurücklassen. Doch bis zum Gipfel schafften es die beiden nicht. Die Bergrettung und Polizei musste ausrücken!
Zwei Klagenfurter begaben sich mit ihrem Hund auf Wandertour. Ihr Ziel: der Mittagskogel. Der 33-jährige Mann und die 28-järhige Frau unternahmen gegen 11 Uhr mit ihrem Hund den Aufstieg auf den Berg über den Westgrat“, erzählt ein Polizist.
Doch zu dritt kamen sie nicht weit. Denn bei einer Kletterpassage musste das Pärchen ihren Hund zurücklassen. „Sie leinten ihn im dortigen Bereich an“, so der Polizist weiter.
Doch auch für die beiden Klagenfurter war bald Endstation. Denn während des Aufstieges kamen sie vom Weg ab und gerieten in unwegsames Gelände. „Da sie nicht mehr weiter konnten, setzten sie gegen 15.20 Uhr einen Notruf ab.“
Und so mussten die Bergrettung sowie die Polizei ausrücken: „Ein Mitglied der Bergrettung wurde vom Polizeihubschrauber Libelle zu den beiden Personen geflogen und führte eine Seilbergung durch.
Anschließend wurden beide Beteiligten unverletzt zur Bertahütte geflogen. Dort wurden sie von der Polizei übernommen und ins Tal gebracht.“ Da der Hund nicht mit dem Hubschrauber geborgen werden konnte, wurde er von einem Bergretter zu Fuß zu den beiden Wanderern zurückgebracht.
