Comedian Elija Kulmer

Gregorianischer Choral humorvoll interpretiert

Steiermark
05.10.2025 13:00
Für die Vatikan-Videos begrüßt Kulmer (re.) immer neue Gäste vor der Kamera.
Für die Vatikan-Videos begrüßt Kulmer (re.) immer neue Gäste vor der Kamera.

Ein Grazer Komiker geht mit liturgischen Gesängen in den sozialen Medien durch die Decke. Das steckt hinter der „Erscheinung“.

0 Kommentare

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie Priester im Vatikan miteinander sprechen? Falls nicht, gehören Sie wahrscheinlich zur großen Mehrheit in der Steiermark. Der Grazer Comedian Elija Kulmer hat sich diese Frage allerdings gestellt. Seine Vorstellung von priesterlicher Kommunikation teilt er seither auf Instagram und erheitert damit Tausende.

Warum? Ganz einfach: Der Steirer fantasiert, dass die Geistlichen im gregorianischen Choral miteinander reden. In seinen Videos spielt er gemeinsam mit Kollegen alltägliche Szenen nach, in denen fiktive Pfarrer im liturgischen Gesang etwa Witze erzählen oder Nachrichten sprechen.

Das KI-generierte Profilbild hat Wiedererkennungswert.
Das KI-generierte Profilbild hat Wiedererkennungswert.

Stolze 113.000 Follower zählt seine Seite „Sanctus Delicti“ bereits, obwohl sie erst Ende Juli online ging. „Es ist eine fiktive Welt, die gut bei den Zusehern ankommt, weil es an dieser ,Was wäre wenn‘-Schneide ist und sich – laut Kommentaren – viele fragen, ob es denn wirklich so ist im Vatikan“, erklärt Kulmer.

„Organstrafverfügung“ ging viral
Begonnen hat aber alles mit der ursprünglichen Instagramseite „Organstrafverfügung“, die er im April dieses Jahres gemeinsam mit seinem Freund Selman Klicic startete: „Ich wollte ein paar steirische Sketches umsetzen. Ich komme aber eigentlich aus der Kreativbranche und Comedy ist für mich eine ganz eigene Liga, deswegen war ich schnell offen für die Idee, das zu zweit als Duo zu machen.“ Das Video, in dem ein „Priester“ einen Kaffee bestellt – natürlich gesungen -, verbreitete sich schließlich wie ein Lauffeuer. „Ich habe den Sketch im Zuge der Papstwahl geschrieben, mittlerweile haben ihn 11,5 Millionen Menschen angeschaut – für mich ungreifbare Zahlen“, schildert der Komiker.

Das war die Geburtsstunde der Seite „Sanctus Delicti“, die Menschen weit über die österreichischen Grenzen hinaus erreicht. Um das internationale Publikum auch angemessen zu unterhalten, singen die Laien-Pfarrer seit ihrem Durchbruch auf Englisch.

Porträt von Michaela Holzinger
Michaela Holzinger
