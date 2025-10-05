Gregorianischer Choral humorvoll interpretiert

„Organstrafverfügung“ ging viral

Begonnen hat aber alles mit der ursprünglichen Instagramseite „Organstrafverfügung“, die er im April dieses Jahres gemeinsam mit seinem Freund Selman Klicic startete: „Ich wollte ein paar steirische Sketches umsetzen. Ich komme aber eigentlich aus der Kreativbranche und Comedy ist für mich eine ganz eigene Liga, deswegen war ich schnell offen für die Idee, das zu zweit als Duo zu machen.“ Das Video, in dem ein „Priester“ einen Kaffee bestellt – natürlich gesungen -, verbreitete sich schließlich wie ein Lauffeuer. „Ich habe den Sketch im Zuge der Papstwahl geschrieben, mittlerweile haben ihn 11,5 Millionen Menschen angeschaut – für mich ungreifbare Zahlen“, schildert der Komiker.