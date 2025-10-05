Rumpelpiste am Hemmaberg wird neu asphaltiert

Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
Die Straße auf den bei Pilgern, Wandern und Touristen beliebten Hemmaberg ist desolat. Noch heuer sollen zumindest die gröbsten Schlaglöcher gestopft werden...
Wer die steile enge Straße auf den Hemmaberg entlangfährt, wünscht sich eigentlich nur, dass keiner entgegenkommt. Denn auch ohne Ausweichmanöver ist der Weg Autofahrern nicht sehr sympathisch. „Die Straße ist in keinem schönen Zustand mehr. Es musste endlich etwas passieren“, sagt Bernhard Sadovnik, Bürgermeister von Globasnitz.
.behoben werden. Finanziert wird das teils aus dem Agrarbudget des Landes. Die Straße wurde vor allem von Holztransportern in Mitleidenschaft gezogen.
