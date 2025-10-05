Rumpelpiste am Hemmaberg wird neu asphaltiert

Wer die steile enge Straße auf den Hemmaberg entlangfährt, wünscht sich eigentlich nur, dass keiner entgegenkommt. Denn auch ohne Ausweichmanöver ist der Weg Autofahrern nicht sehr sympathisch. „Die Straße ist in keinem schönen Zustand mehr. Es musste endlich etwas passieren“, sagt Bernhard Sadovnik, Bürgermeister von Globasnitz.